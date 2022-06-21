Канада хоче дозволити передачу Україні конфіскованих активів

Влада Канади має намір дозволити конфіскацію підсанкційних російських активів для подальшої передачі їх Україні на післявоєнну відбудову. Про це журналістам повідомила міністерка фінансів Канади Христя Фріланд ввечері понеділка, 20 червня.

"Що стосується санкцій проти Росії, то ми сподіваємось, що найближчими днями мій законопроєкт бюджету буде схвалений. Вперше для Канади він містить заходи, які дозволять конфіскувати, а також заморожувати підсанкційні активи (...) Ми вважаємо, що це справді важливо розширювати наші законні повноваження, адже пошук коштів на відбудову України стане вкрай нагальним, і тут годі думати про більш доречне джерело цього фінансування, ніж конфісковані російські активи", - сказала вона на спільній пресконференції зі своєю американською колегою Джанет Єллен.

Ще наприкінці квітня міністерка закордонних справ Канади Мелані Жолі повідомила, що уряд країни готує зміни до законодавства, які дозволять передавати арештовані в рамках санкцій іноземні активи на компенсації потерпілим чи на післявоєнну відбудову. Згідно з її тодішньою заявою, це мало би дозволити передачу конфіскованих російських активів Україні, проти якої РФ розв'язала війну.

Санкції Канади проти Росії

Канада була однією з перших західних країн, які запровадили санкції щодо Росії за її агресію проти України. Уряд Канади ще на початку березня оголосив ембарго на імпорт російської нафти. Загалом Канада наклала санкції на понад тисячу фізичних та юридичних осіб за війну в Україні.

Крім того, наприкінці березня Єврокомісія та уряд Канади повідомили, що в партнерстві з міжнародною правозахисною організацією Global Citizen запускають глобальну кампанію Stand Up For Ukraine зі збору коштів на підтримку людей, які рятуються від російського вторгнення в Україну. Кампанія направлена на мобілізацію урядів, установ, компаній, митців і приватних осіб для збору коштів на підтримку гуманітарних зусиль в Україні та сусідніх країнах.

У ЄС теж не проти передачі Україні вилучених активів РФ

Конфіскацію активів росіян, які перебувають під санкціями, задля відшкодування збитків, заподіяних Росією у війні проти України, підтримав і голова Європейської Ради Шарль Мішель, хоч і визнавав певні юридичні труднощі з реалізацією цього задуму. Так само можливість вилучення європейськими країнами заморожених активів російського Центробанку та використання їх для відновлення України після війни згадував і верховний представник Європейського Союзу з закордонних справ і політики безпеки Жозеп Боррель.

В Києві не раз повідомляли, що загальна сума заподіяних війною збитків Україні становить сотні мільярдів доларів. Минулого тижня прем'єр-міністр України Денис Шмигаль заявив, що лише інфраструктурні перевищили 100 мільярдів доларів. Так само українська влада неодноразово наголошувала на необхідності створення механізму репарацій або відшкодування Росією завданої нею шкоди Україні.

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