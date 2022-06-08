Канада ввела санкції проти нафтогазової промисловості РФ

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Нові санкції Канади торкнулись експорту 28 послуг, життєво необхідних для функціонування нафтової, газової та хімічної промисловостей РФ, зазначають у канадському уряді.
Канада запровадила нові санкції проти російської нафтової, газової та хімічної промисловостей. Про це повідомляється на сайті канадського уряду в середу, 8 червня.
"Нові обмеження накладають заборону на експорт 28 послуг, життєво необхідних для функціонування нафтової, газової та хімічної промисловості, включаючи технічні, управлінські, бухгалтерські та рекламні послуги", - йдеться у повідомленні.
Зазначається, що на ці три галузі припадає приблизно 50 відсотків фінансових надходжень до бюджету РФ. Санкції зменшать спроможність Росії вести війну і дадуть чіткий сигнал російському режиму: Канада не відступить у притягненні до відповідальності винних у руйнуваннях в Україні, вважають в уряді Канади.
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"Російське вторгнення в Україну триває понад 100 днів. За цей час Володимир Путін та його режим завдали невимовного болю та страждань в Україні та всьому світі. Ми будемо продовжувати невпинно домагатися відповідальності за безглузду війну. Канада зробить все, що в її силах, щоб не дати Путіну підживлювати та фінансувати свою військову машину", - наголосила глава МЗС Канади Мелані Джолі.
Також Канада закликала "російське керівництво припинити безглузду війну".
Після того, як Росія анексувала Крим та почала окупацію українських територій в 2014 році Оттава ввела санкції проти понад 1500 фізичних та юридичних осіб, наголошує канадський уряд. Після повномасштабного вторгнення Росії в Україну 24 лютого 2022 року Канада ввела санкції проти понад 1070 фізичних і юридичних осіб із та в Росії, Україні та Білорусі.
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Попередній пакет санкцій Канада запровадила наприкінці травня. Тоді у список серед іншого потрапила Аліна Кабаєва, яку вважають коханкою Путіна. Також санкції запроваджені проти двох доньок російського олігарха Михайла Фрідмана.