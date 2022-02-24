 Канада: ембарго на російську нафту, більше зброї Україні | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 01.03.2022

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Новини

Канада: ембарго на російську нафту, більше зброї Україні

Канада відмовляється від російської нафти і надалі постачатиме Україні зброю, заявив прем'єр-міністр країни Джастін Трюдо.

Канада підтримуватиме героїчну оборону України, сказав Джастін Трюдо

Канадський прем'єр Джастін Трюдо: "Підтримуватимемо героїчну оборону України"

"Ми заявляємо про наш намір заборонити імпорт нафти з Росії. Це промисловість, від якої мають великі вигоди президент Путін і його олігархи", - наводить у вівторок, першого березня слова прем'єр-міністра Канади Джастіна Трюдо інформаційна агенція dpa. Трюдо повідомив, що до України будуть продовжені поставки протитанкової зброї та боєприпасів. "Канада і надалі підтримуватиме героїчну оборону України проти російської армії", - наголосив Трюдо. Обсяги імпорту Канадою російської нафти досі були незначними і становили декілька сотень мільйонів доларів на рік, зазначає агенція АР.

Можлива заборона Russia Today

Джастін Трюдо також звернувся до канадського медіа-регулятора з проханням перевірити, чи є правова можливість прибрати з ефіру російський телеканал Russia Today (RT), який поширює пропаганду Кремля.

Інформаційна агенція АР нагадує, що дотепер з Канади надійшло вже три вантажі з летальними і нелетальними засобами для української армії. Крім зброї, Канада постачала бронежилети, каски, протигази і прилади нічного бачення.

Паралельно з підтримкою України у лютому Канада направила додаткові війська для зміцнення сил НАТО. 460 канадських вояків були передислоковані до Латвії. Анонсувалося також відправлення до регіону додаткового фрегата і морського патрульного літака.

Дивитись відео 05:51

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    Автор: Микола Пермяков


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