 Канада розширить військову навчальну місію в Україні | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 27.01.2022

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Новини

Канада розширить військову навчальну місію в Україні

Канада надасть Україні нелетальне озброєння, поділиться розвідувальними даними та допоможе у боротьбі з кібератаками, заявив канадський прем'єр-міністр Джастін Трюдо.

Солдати з прапорами Канади і України

Канада продовжить і розширить свою навчальну військову місію в Україні

Канада продовжує місію з навчання українських військовослужбовців на три роки і має намір суттєво її розширити. Про це канадський прем'єр-міністр Джастін Трюдо повідомив у середу, 26 січня. Так, в Україну вирушать ще 60 представників збройних сил Канади, які поповнять контингент із 200 військовослужбовців.

Крім того Оттава поставить Києву нелетальне озброєння в рамках допомоги на 340 мільйонів канадських доларів (близько 239 мільйонів євро), а також поділиться розвідданими та забезпечить підтримку у боротьбі з кібератаками. Міністр національної оборони Канади Аніта Ананд у наступні дні відвідає Латвію та Україну. За її словами, Канада вже навчила понад 30 тисяч українських військовослужбовців.

Днем раніше влада Канади ухвалила рішення тимчасово вивезти на батьківщину членів сімей співробітників свого посольства у Києві. Рішення було прийнято на тлі стягнення російських військ до кордону з Україною.

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Напруга довкола України

З початку літа 2021 року РФ перекинула до анексованого Криму та до кордону з Україною близько 100 тисяч військовослужбовців. Лідери західних країн побоюються, що Москва готується до війни, але Кремль заперечує агресивні плани.

Січнева серія переговорів Росії зі США, НАТО та Організацією з безпеки та співробітництва в Європі не принесла результатів. Захід закликає Москву відвести війська від українського кордону та погрожує безпрецедентними санкціями. Росія ж звинувачує країни Заходу в озброєнні України та проведенні маневрів поблизу кордонів РФ.

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