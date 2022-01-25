"Тривожні валізи" непотрібні, підстав для паніки немає - міноборони України

Міністр оборони України Олексій Резніков заперечив імовірність вторгнення російських військ на територію країни у найближчій перспективі і закликав не сіяти паніку у суспільстві.

"Підстав вважати, що завтра буде вторгнення, з точки зору військових не існує", - заявив він, відповідаючи на запитання журналістів у кулуарах Верховної Ради у вівторок, 25 січня.

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Очільник оборонного відомства країни наголосив, що за даними української розвідки, російські військові не створили жодного ударного угруповання, що б свідчило про ймовірність наступу. Проте це не означає, що такої загрози немає, додав він.

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Міністр не радить українцям збирати "тривожну валізу". "Не потрібно мати жодної тривожної валізи. Максимум, тримайте при собі необхідні речі, якщо ваше дитя десь впаде і синці наб'є. Купіть йому йоду, не більше того", - сказав він.

Глава міноборони нагадав, що станом на сьогодні кількість сухопутного компоненту російських військ вздовж всієї ділянки російсько-українського кордону така ж сама, як і під час попереднього загострення напередодні Великодня торік. Йдеться про 109 тисяч військових.

Резніков запевнив, що у разі вторгнення Збройні сили України готові дати відсіч. "Наші збройні сили абсолютно укомплектовані, готові до виконання завдань, морально-психологічний стан чудовий, озброєння достатньо. Вони готові до виконання, і повірте, вони нас захищають грамотно, професійно, впевнено", - сказав він.

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Напередодні, 24 січня, під головуванням президента України відбулося засідання Ради національної безпеки та оборони (РНБО). Серед питань, що розглядалися, - безпекова ситуація на сході країни, а також заходи із забезпечення національної безпеки від внутрішніх та зовнішніх загроз.

Після наради секретар РНБО Олексій Данілов запевнив, що немає жодних підстав стверджувати про повномасштабний наступ Росії на Україну. Президент Зеленський запевнив, що українська влада контролює ситуацію і причин для паніки немає.