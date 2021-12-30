Данілов: Військ РФ біля кордону з Україною недостатньо для повномасштабного вторгнення

Російських військ біля кордону з Україною недостатньо для початку повномасштабного вторгнення, заявив секретар Ради національної безпеки і оборони (РНБО) Олексій Данілов в інтерв'ю виданню "Настоящее время" у середу, 29 грудня.

"Є певні переміщення військ, але це не критично. Для повномасштабного вторгнення потрібно, щоб їх було як мінімум у три, чотири, п'ять разів - набагато більше, ніж є сьогодні", - наголосив Данілов. Водночас він додав що російська загроза для України існує вже сім років.

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Водночас, на думку секретаря РНБО, Росія спричинила ескалацію на українському кордоні заради того, аби домогтися переговорів зі США, тоді як стратегічною метою Володимира Путіна є "припинення існування України в межах нинішніх кордонів". "За допомогою внутрішньої дестабілізації добитися, щоб країна розвалилася на дві-три частини. Це те, чого прагне Путін", - стверджує Данілов. Також секретар РНБО відзначив, що Україна має достатньо озброєнь, аби захистити себе, утім хотіла б отримувати більше допомоги від Заходу, зокрема й у плані запровадження нових санкцій проти РФ на випередження, "щоб не було вже за фактом, як це було у питанні Криму". Своєю чергою російська сторона наразі жодним чином не коментувала заяву Данілова.

Загроза вторгнення Росії в Україну

За повідомленнями західної та української розвідок, з жовтня Росія стягує війська до українських кордонів. Їхню чисельність оцінюють у понад 100 тисяч військових. Як припустив міністр оборони України Олексій Резніков, кількість російських військ незабаром може зрости до 175 тисяч. В українському міноборони вважають, що Росія готує наступ на Україну в січні 2022 року. Західні держави пригрозили Москві новими економічними санкціями в разі військової ескалації.

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Росія заперечує, що має наміри вторгнення в Україну і звинувачує Київ у намірах застосувати силу на Донбасі, а Захід - в озброєнні України й проведенні маневрів біля російських кордонів.