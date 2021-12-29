Путін і Байден поговорять 30 грудня

У той час як переговори між США і РФ щодо гарантій безпеки та ситуації навколо України заплановані на 10 січня, президенти Джо Байден і Володимир Путін проведуть телефонну розмову 30 грудня. Про це повідомляє Рада національної безпеки США.

"Президент Джозеф Байден проведе телефонну розмову з президентом Росії Володимиром Путіним у четвер, 30 грудня, щоб обговорити низку тем, включно з майбутніми дипломатичними переговорами з Росією", - сказала в середу, 29 грудня, речниця Ради нацбезпеки Емілі Хорн. У свою чергу прессекретар президента РФ Дмитро Пєсков повідомив агенції Reuters, що Путін планує провести телефонну розмову з Байденом "пізно ввечері у четвер".

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Як повідомив агенції AFP високопоставлений представник адміністрації США, Байден під час телефонної розмови запропонує Путіну "дипломатичний шлях" для виходу з напруженості через ситуацію біля кордонів з Україною. "Байден скаже, що США готові до дипломаті. Але ми також готові відповісти, якщо Росія продовжить вторгнення в Україну", - сказав представник адміністрації США. При цьому він додав, що телефонний дзвінок відбувається на запит Кремля.

Майбутні переговори США і РФ обговорили Блінкен і Зеленський

Володимир Зеленський та Ентоні Блінкен обговорили майбутні переговори США і Росії

Напередодні переговорів, ввечері середи, телефонну розмову провели Державний секретар США Ентоні Блінкен і президент України Володимир Зеленський.

"Блінкен підтвердив непохитну підтримку Сполученими Штатами незалежності, суверенітету та територіальної цілісності України в умовах нарощування військових сил Росії на кордонах України. Сторони обговорили зусилля щодо мирного врегулювання конфлікту на сході України та майбутні дипломатичні переговори з Росією", - повідомляє сайт Держдепу.

Зеленський за підсумком розмови зазначив, що отримав запевнення у повній підтримці України з боку США у протидії російській агресії. "Домовилися продовжити консультації для узгодження позицій та координації дипломатичних зусиль заради досягнення миру ", - написав він у Twitter.

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Нагадаємо, що Росія вже певний час скупчує військових поблизу кордонів з Україною. За даними західної та української розвідок, це може свідчити про підготовку до вторгнення РФ в Україну взимку 2022 року. Як зазначав міністр оборони України Олексій Резніков, найімовірнішим часом для ескалації з боку Росії може бути кінець січня.

17 грудня міністерство закордонних справ РФ опублікувало свої вимоги щодо гарантій безпеки до США та Організації Північноатлантичного договору (НАТО). Зокрема, Росія вимагає, від НАТО відмовитися від подальшого розширення на схід та можливого приєднання України.

В Альянсі відкинули ідеї щодо неприйняття до свого складу окремих держав. У Вашингтоні ж заявили, що діалог з Москвою щодо гарантій безпеки можливий лише в умовах деескалації ситуації з боку РФ на кордоні з Україною. Крім того, США і Європейський Союз пригрозили Кремлю санкціями в разі наступу на Україну.