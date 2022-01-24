Україна отримала ще 80 тонн американської зброї

Другий літак із партією озброєння від США приземлився у міжнародному аеропорту "Бориспіль" у неділю ввечері, 23 січня, повідомив міністр оборони України Олексій Резніков.

"Другий птах у Києві! Понад 80 тонн зброї для посилення обороноздатності України від наших друзів із США! І це не кінець", - написав міністр у своєму Тwitter.

Перша частина пакету безпекової допомоги прибула в Україну 22 січня. Вона включала в себе 90,7 тонн летальної зброї, зокрема боєприпаси для захисників України на лінії фронту.

Ці поставки є частиною пакету допомоги Збройним силам України на суму 200 мільйонів доларів США, який був ухвалений президентом Байденом у грудні.

Рекордна кількість допомоги у 2021

У Білому Домі раніше повідомляли, що за 2021 рік Сполучені Штати надали Україні більше допомоги у сфері безпеки, ніж будь-коли. Так, обсяг оборонної допомоги США Україні за минулий рік сягнув рекордних 650 мільйонів доларів після того, як у грудні адміністрація президента США Джо Байдена виділила додаткові 200 мільйонів доларів безпекової допомоги Києву. Загалом з 2014 року США надали Україні озброєнь на суму понад 2,7 мільярда доларів США.

Раніше президент США Джо Байден повідомив президенту РФ Володимиру Путіну, що у разі подальшого вторгнення Росії в Україну Вашингтон поставить Україні набагато більше оборонного обладнання на додаток до того, що вже було надано.

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300 мільйонів доларів Україні

На 2022 рік оборонний бюджет США передбачає виділення 300 мільйонів доларів на підтримку Збройних сил України. На тлі загрози російського вторгнення про постачання зброї Україні також заявили країни Балтії, Чехія та Великобританія. США дозволили країнам Балтії та Лондону постачати Україні американське озброєння із власних запасів. Крім того, питання допомоги Україні зброєю розглядають у Канаді. Водночас у ФРН відмовляють Києву у постачанні озброєнь через тривалу політику відмови в експорті зброї до регіонів з напруженою ситуацією.