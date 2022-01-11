ЗМІ: США схвалили виділення додаткових 200 мільйонів доларів для України

Адміністрація президента США Джо Байдена наприкінці грудня схвалила виділення Україні додаткової допомоги у сфері безпеки у розмірі 200 мільйонів доларів, повідомляє американський канал CNN з посиланням на власні джерела.

"Пакет заходів безпеки санкціонував постачання більшої частини того ж оборонного обладнання, яке США надавали в минулому", - зазначає телеканал. Мова йде про стрілецьку зброю, боєприпаси, захищені засоби зв'язку, медичне обладнання та інші засоби.

Вказується, що пакет був схвалений лише за кілька тижнів до запланованих переговорів між США та Росією 10 січня. При цьому, за словами джерел телеканалу, адміністрація "тихо" (без публічного оголошення) повідомила Конгрес США про виділення додаткової допомоги лише на початку цього місяця. Деякі чиновники дізналися про це засекреченими каналами, додали співрозмовники американського ЗМІ.

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Поставки обладнання триватимуть

Водночас у Держдепартаменті США відмовились обговорювати конкретні деталі. "За останній рік ми надали Україні більше допомоги в галузі безпеки, ніж будь-коли з 2014 року. Ці поставки триватимуть", - цитує представника Держдепратменту CNN. При цьому попередні пакети допомоги детально обговорювались і анонсувались.

Як зазначили джерела телеканалу, ймовірно, адміністрація Байдена не хотіла привертати увагу до нового пакета допомоги напередодні переговорів з Росією цього тижня.

Станом на середину грудня США надали Україні понад 450 мільйонів доларів допомоги у сфері безпеки, повідомили у Білому домі. Джерело телеканалу, знайоме з обсягами допомоги, повідомило, що її недостатньо, щоб становити серйозну перешкоду для можливого російського вторгнення. Українці дали зрозуміти Сполученим Штатам, що вони хочуть додаткової допомоги в сфері безпеки, крім уже наданої оборонної зброї, пояснило джерело.

Переговори між США та Росією

Переговори між США та Росією

Зовнішньополітичні відомства США та РФ провели 10 січня у Женеві переговори щодо питнаь безпеки. Російську делегацію представив заступник міністра закордонних справ РФ Сергій Рябков, з американського боку - заступниця Держдепартаменту США Венді Шерман. Понад семигодинні переговори не стали проривом у двосторонніх відносинах. Вашингтон не готовий відмовлятися від перспективи розширення НАТО, але може поступитися Росії у деяких питаннях розміщення озброєнь та військ. Росія ж продовжує наполягати на нерозширенні НАТО та нерозміщенні американських ракет у Центральній Європі.

12 січня вперше з кінця 2019 року відбудеться засідання Ради НАТО-Росія, а на 14 січня заплановані консультації на зустрічі постійної ради Організації з безпеки та співробітництва в Європі (ОБСЄ).

Останні місяці, за даними розвідок, Росія стягує війська та техніку до українського кордону, що може свідчити про підготовку РФ вторгнення до України вже цієї зими. Втім, у Кремлі категорично заперечують плани військової операції на українській території і водночас звинувачують Захід в озброєнні України та проведенні навчань біля російських кордонів.