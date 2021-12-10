Байден пообіцяв Зеленському підтримку у разі вторгнення Росії

Президент США Джозеф Байден у розмові з президентом України Володимиром Зеленським запевнив у рішучій відповіді США на можливу подальшу військову агресію РФ проти України. Про це йдеться в офіційному повідомленні Білого дому, оприлюдненому за результатами розмови двох лідерів, у четвер, 9 грудня.

Зокрема, Байден висловив глибоке занепокоєння США та європейських союзників агресивними діями Росії щодо України і дав чітко зрозуміти, що "США та наші союзники відповідатимуть рішучими економічними та іншими заходами в разі подальшого військового втручання".

Також Байден запевнив Зеленського, що США віддані принципу "жодних рішень або дискусій щодо України без України". Лідери США та України закликали Росію знизити напруженість і погодилися з тим, що дипломатія - найкращий спосіб досягти значного прогресу у вирішенні конфлікту на Донбасі. "Президент Байден наголосив на готовності Сполучених Штатів співпрацювати на підтримку заходів щодо зміцнення довіри для просування виконання мінських домовленостей, на підтримку нормандського формату", - зазначають в Білому домі.

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Шляхи протидії гібридній агресії

Своєю чергою Зеленський подякував Байдену за послідовну, тверду й рішучу підтримку суверенітету й територіальної цілісності України та підтвердив непохитну налаштованість на пошук шляхів до миру на Донбасі. Як зазначається в повідомленні на сайті президента України, сторони скоординували позиції щодо подальших кроків у цьому напрямку. Зеленський наголосив, що "ми маємо чіткі пропозиції щодо розблокування мирного процесу й готові обговорювати їх у різних форматах".

Глави держав України та США також предметно обговорили шляхи безпекової, фінансової та політичної підтримки України у протидії гібридній агресії, що триває.

Окрему увагу Зеленський приділив проблематиці енергетичної безпеки України. Президент України наголосив, що українська сторона розглядає проєкт "Північний потік-2" виключно через призму енергетичних і безпекових гарантій, а "його просування позбавляє Україну важливого чинника стримування російської агресії". У цьому зв’язку були обговорені конкретні кроки, що можуть бути здійснені для посилення енергетичної стійкості України.

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Відеосаміт Байдена та Путіна

Нагадаємо, що 7 грудня відбувся віртуальний саміт лідерів Росії та США. Головною темою порядку денного стала ситуація навколо України. Байден висловив глибоке занепокоєння Сполучених Штатів і європейських союзників з приводу стягнення російських військ до українських кордонів і попередив Путіна про "сильні економічні та інші заходи" у разі військової ескалації в Україні.