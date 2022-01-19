До України з Великобританії прибула партія протитанкової зброї

Великобританія передала Збройним силам України партію протитанкових засобів. Про це увечері вівторка, 18 січня, повідомила пресслужба міністерства оборони України.

Як зазначив заступник міністра оборони України з питань європейської інтеграції Анатолій Петренко, британські протитанкові засоби використовуватимуться виключно з оборонною метою для захисту критичної інфраструктури і мирного населення.

За інформацією журналіста Юрія Бутусова, українська армія отримала протитанкові гранатомети NLAW (Next Generation Light Anti-tank Weapon) із ефективною дальністю стрільби до 800 метрів. На його переконання, NLAW є одним із найкращих у світі "одноразовим протитанковим гранатометом". "Ідеальна зброя для бою в місті та ураження будь-яких типів російських танків", - написав він на своїй сторінці у Facebook.

Додаткова підтримка США у сфері безпеки

Також надати додаткову підтримку ЗСУ для посилення оборонних можливостей готові США, повідомив 18 січня під час брифінгу в Пентагоні речник оборонного відомства США Джон Кірбі.

"США продовжать шукати способи допомогти Україні захистити себе, у тому числі шляхом надання "додаткової підтримки у сфері безпеки", - сказав він.

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За його словами, в Україні наразі перебувають на ротаційній основі інструктори Національної гвардії штату Флорида, які забезпечують консультативну допомогу українським колегам. Кірбі підкреслив, що ця місія продовжить свою роботу.

Водночас, як зауважив речник Пентагону, поки "немає планів щодо розміщення додаткових сил на ротаційній основі в Україні".

Канада дасть зброю?

Канада також розглядає прохання України про надання зброї. "Ми чули чіткі запити з боку української влади і багато посадовців тут нагадували про це прохання. Ми знаємо, що наша роль у цьому контексті важлива, тож розглядаємо варіанти і будемо оперативно приймати рішення", - заявила міністерка закордонних справ Канади Мелані Жолі на спільній пресконференції з главою МЗС України Дмитром Кулебою 18 січня.

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Захід та Україна вже кілька місяців звинувачують Росію у стягуванні понад сотні тисяч військовослужбовців та техніки до українського кордону. Вони підозрюють Москву в підготовці до нового вторгнення в Україну. Росія стверджує, що не має таких намірів, і своєю чергою звинувачує НАТО в озброєнні України та проведенні маневрів біля російських кордонів.