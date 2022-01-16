Росія вважає за потрібне лишити свої війська біля кордонів України - Пєсков

Москва більше не може миритися із вторгненням НАТО в Україну і вважає за необхідне залишити свої війська біля її кордону. Таку заяву зробив прессекретар президента Росії Дмитро Пєсков під час інтерв'ю CNN у п'ятницю, 14 січня.

"Ми спостерігаємо поступове вторгнення НАТО на територію України зі своєю інфраструктурою, своїми інструкторами, запасами оборонного та наступального озброєння, навчання українських військових тощо", - зазначив Пєсков.

"Розширення НАТО - загроза РФ"

Він також додав, що такий розвиток подій підвів відносини Москви та Альянсу до "червоної межі". Як наголосив речник Кремля, цю ситуацію російська сторона "не може більше терпіти". Пєсков зазначив, що у Москві це вважають реальною загрозою безпеці Росії. Тому у Кремлі вважають необхідним тримати стягнуті до кордонів України війська "на своїй території", як "запобіжні заходи та реакцію на напругу в регіоні, на недружню атмосферу".

"Вважаємо за потрібне тримати там війська, враховуючи напружену обстановку і дуже недружній клімат, створений різними навчаннями бойової авіації НАТО, літаками-розвідниками НАТО, натовською військовою інфраструктурою, що наближається до наших кордонів", - заявив Пєсков.

Він також стверджує, що Москва нікому не загрожує військовою операцією, але буде змушена вжити контрзаходів у разі подальшого розширення Альянсу.

За словами Пєскова, Росія не хоче, щоб переговори про розбіжності НАТО та РФ затягнулися "на місяці, роки". Натомість у Кремлі хочуть бачити готовність Заходу враховувати занепокоєння РФ. Поки, за словами Пєскова, цього не відбувається.

Кремль: РФ та Захід на різних шляхах

Беручи до уваги тиждень інтенсивних перегорів в різних форматах, Пєсков вважає, що РФ та Захід "абсолютно на різних шляхах". "Між нами є певні порозуміння. Але загалом, в принципі, зараз ми можемо сказати, що ми залишаємося на різних шляхах, на абсолютно різних шляхах. І це не добре. Це тривожить", - зазначив речник.

Цього тижня високі представники Росії, США та НАТО обговорювали питання безпеки в Європі, зокрема, вимоги Москви щодо письмових гарантій від НАТО не включати до Альянсу нові країни, зокрема, й Україну. Сторонам не вдалося досягти якогось помітного прогресу. США та їхні союзники з Північноатлантичного альянсу заявили, що двері НАТО й надалі залишаться відчиненими для нових членів, а Росія не може мати права вето в цьому питанні.

Захід та Україна вже кілька місяців звинувачують Росію у стягуванні понад сотні тисяч військовослужбовців та техніки до українського кордону. Вони підозрюють Москву в підготовці до нового вторгнення в Україну. Росія стверджує, що не має таких намірів, і своєю чергою звинувачує НАТО в озброєнні України та проведенні маневрів біля російських кордонів.

Читайте також: Без фіналу в Женеві: як в Україні відреагували на переговори США і РФ