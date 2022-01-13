У Відні на засіданні постійної ради ОБСЄ продовжуються переговори РФ і Заходу

У Відні в четвер, 13 січня, розпочалося засідання постійної ради Організації з безпеки і співробітництва в Європі (ОБСЄ), на якому продовжаться переговори щодо зниження напруги між країнами Заходу та Росією, яка стягнула війська до кордонів з Україною.

Засідання постійної ради ОБСЄ стало першим у 2022 році. На ньому відбудеться презентація міністром закордонних справ Польщі Збігнєвом Рау державам-учасницям цієї структури пріоритетів польського головування в ОБСЄ, яке з 1 січня перейшло до Варшави від Швеції.

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Прориву не очікується

Перед початком засідання Сполучені Штати Америки (США) визнали, що на зустрічі ОБСЄ не очікується жодного прориву. Напередодні постійний представник США при ОБСЄ Майкл Карпентер наголосив, що основним завданням у відносинах Росії та Заходу наразі є налагодження діалогу. "Не думаю, що на цьому тижні можуть бути якісь конкретні результати. Наша головна мета - це в принципі налагодити діалог", - цитує його заяву агенція AFP.

За словами Карпентера, протилежність позицій США та РФ "не означає, що немає елементів та напрямків, за якими ми не можемо домовитися".

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Безпекові переговори

Консультації в межах ОБСЄ є черговим етапом "дипломатичного марафону" щодо врегулювання конфлікту з РФ на цьому тижні. Перемовини між США і РФ щодо питань безпеки відбулись 10 січня у Женеві. На них Москві та Вашингтону не вдалось досягнути прогресу в питанні заборони членства України в Організації Північноатлантичного договору (НАТО), на чому наполягає Росія.

12 січня вперше за два з половиною роки пройшло засідання Ради НАТО-РФ. На ньому Росія представила свої пропозиції, які включають вимогу до НАТО припинити прийом нових членів. В Альянсі відповіли, що не готові до компромісів з цього питання. У НАТО вважають, що Москва спеціально нагнітає ситуацію на кордонах з Україною, щоби загроза можливого вторгнення підштовхнула Альянс до поступок. У Москві підготовку до вторгнення заперечують.