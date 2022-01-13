У Відні на засіданні постійної ради ОБСЄ продовжуються переговори РФ і Заходу

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Засідання постійної ради ОБСЄ є черговим етапом "дипломатичного марафону" між Росією та Заходом після проведення Ради НАТО-РФ та безпекових переговорів між США та РФ у Женеві.
У Відні в четвер, 13 січня, розпочалося засідання постійної ради Організації з безпеки і співробітництва в Європі (ОБСЄ), на якому продовжаться переговори щодо зниження напруги між країнами Заходу та Росією, яка стягнула війська до кордонів з Україною.
Засідання постійної ради ОБСЄ стало першим у 2022 році. На ньому відбудеться презентація міністром закордонних справ Польщі Збігнєвом Рау державам-учасницям цієї структури пріоритетів польського головування в ОБСЄ, яке з 1 січня перейшло до Варшави від Швеції.
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Перед початком засідання Сполучені Штати Америки (США) визнали, що на зустрічі ОБСЄ не очікується жодного прориву. Напередодні постійний представник США при ОБСЄ Майкл Карпентер наголосив, що основним завданням у відносинах Росії та Заходу наразі є налагодження діалогу. "Не думаю, що на цьому тижні можуть бути якісь конкретні результати. Наша головна мета - це в принципі налагодити діалог", - цитує його заяву агенція AFP.
За словами Карпентера, протилежність позицій США та РФ "не означає, що немає елементів та напрямків, за якими ми не можемо домовитися".
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Консультації в межах ОБСЄ є черговим етапом "дипломатичного марафону" щодо врегулювання конфлікту з РФ на цьому тижні. Перемовини між США і РФ щодо питань безпеки відбулись 10 січня у Женеві. На них Москві та Вашингтону не вдалось досягнути прогресу в питанні заборони членства України в Організації Північноатлантичного договору (НАТО), на чому наполягає Росія.
12 січня вперше за два з половиною роки пройшло засідання Ради НАТО-РФ. На ньому Росія представила свої пропозиції, які включають вимогу до НАТО припинити прийом нових членів. В Альянсі відповіли, що не готові до компромісів з цього питання. У НАТО вважають, що Москва спеціально нагнітає ситуацію на кордонах з Україною, щоби загроза можливого вторгнення підштовхнула Альянс до поступок. У Москві підготовку до вторгнення заперечують.