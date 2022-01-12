Голова комітету Бундестагу: Не може бути переговорів з РФ без деескалації

Голова комітету з питань оборони Бундестагу Марі-Аґнес Штрак-Ціммерманн (Marie-Agnes Strack-Zimmermann) заявила, що переговори з Росією неможливі без деескалації ситуації на українських кордонах.

"Передумовою для серйозних переговорів є деескалація з боку Росії", - заявила Штрак-Ціммерманн в ефірі німецької медіакомпанії Deutschlandfunk в середу, 12 січня. Зосередження російських військ на східному кордоні України вона називала "грою м'язів та погрозами". "Влада в Москві хоче показати, що вона готова вторгнутися в Україну. Вимоги до західного Альянсу, наприклад, гарантувати відмову від експансії на схід, є неприйнятними. Кожна сторона сама вирішує, з ким їй працювати", - підкреслила депутатка від Вільної демократичної партії (ВДП) Німеччини, що входить до урядової коаліції.

Ця заява пролунала на тлі переговорів Ради НАТО-РФ на рівні послів, які відбуваються у середу. Під час переговорів планується обговорити вимоги Росії щодо питань безпеки та потенційного розширення Альянсу на схід. У Москві хочуть від Заходу письмових гарантій того, що до НАТО не прийматимуть нові країни колишнього СРСР, зокрема й Україну. Натомість на Заході дотримуються позиції, що кожна країна сама повинна обирати свій вектор зовнішньополітичного розвитку.

10 січня у Женеві відбулись переговори США та РФ, на яких Москві та Вашингтону не вдалось досягнути прогресу з питань безпеки. В Альянсі вважають, що Москва спеціально нагнітає ситуацію на кордонах з Україною, щоби загроза можливого вторгнення підштовхнула НАТО до поступок. Напередодні стало відомо, що Росія перекинула до кордону військові гелікоптери. В Москві неодноразово відкидали можливість військового вторгнення в Україну, а переміщення військ і техніки пояснювали навчаннями.

Читайте також:Глава МЗС Німеччини закликала дати чіткий сигнал Росії