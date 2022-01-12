США не бачать деескалації навколо України перед Радою НАТО-РФ

Сполучені Штати Америки (США) не бачать "великих можливостей" для досягнення компромісу з РФ щодо розширення Північноатлантичного альянсу (НАТО). Про це постійна представниця США при НАТО Джуліан Сміт заявила напередодні засідання Ради НАТО-РФ у вівторок, 11 січня.

Зокрема, в інтерв'ю американській телекомпанії CNN Сміт наголосила, що "будь-які рішення щодо розширення будуть увалюватись Альянсом і країною", яка прагне до цього.

"Наразі всі країни Альянсу готові до завтрашнього (12 січня. - Ред.) діалогу з Росією, але водночас союзники одностайні у прагненні донести до Росії, що у разі вторгнення в Україну вона зіткнеться з тяжкими наслідками як з боку НАТО, так і з боку ЄС", - наголосила Сміт.

Читайте також: Жодних поступок Москві: як у НАТО готуються до переговорів з Росією

США: РФ планує перекинути до кордону з Україну додаткові війська

Також, за її словами, Вашингтон не бачить з боку Росії жодних зусиль щодо зниження напруженості в конфлікті навколо України. Сміт відзначила, що на кордоні з Україною, як і раніше, дислоковано близько ста тисяч російських військовослужбовців. Більше того, США переконані, що Москва має намір перекинути до кордону додаткові військові сили, додала вона.

Росія пояснює накопичення своїх сил проведенням маневрів, однак чисельність військових на кордоні дуже велика як для навчань, зазначила Джуліан Сміт. До того ж ознаки будь-яких навчань відсутні, додала вона.

Читайте також: У Конгресі США запропонували надати Україні статус "НАТО-плюс"

НАТО посилює оборону на східному фланзі

Водночас постійна представниця США при НАТО на пресбрифінгу у вівторок наголосила, що Альянс готовий посилити оборону на східному фланзі. "Якщо Росія продовжить шлях конфронтації воєнними діями, ми чітко дали зрозуміти Кремлю, що ми відповімо рішуче, зокрема, низкою високоефективних економічних заходів", - цитує Сміт агенція "Інтерфакс-Україна".

Вона зазначила, що напередодні взяла участь у зустрічі Комісії НАТО-Україна у Брюсселі. "Ми підтримуємо нашого партнера, Україну, й ми засуджуємо агресію Росії проти України в будь-яких формах. Але дозвольте мені чітко заявити: дії Росії спричинили цю кризу. Ми прихильні використанню дипломатії для деескалації ситуації і ми робитимемо це разом із нашими союзниками по НАТО й нашими європейськими партнерами", - зазначила Сміт.

Вона додала, що Альянс відкритий для змістовного діалогу з РФ, але водночас налаштований на протидію загрозам союзникам і стримування подальшої агресії РФ проти партнерів у Європі. Сміт зазначила, що засідання Ради НАТО-Росія в середу - ще одна можливість для дипломатії. Водночас вона наголосила, що під час цього засідання не обговорюватиметься політика відкритих дверей НАТО.

Читайте також: Посол України очікує від Шольца жорсткішої політики щодо РФ

Переговори Заходу з Росією

10 січня в Женеві відбулись переговори США та РФ з питань безпеки, на яких Москві та Вашингтону не вдалось досягнути прогресу в питанні заборони членства України в НАТО, на чому наполягає Росія. В Альянсі вважають, що Москва спеціально нагнітає ситуацію на кордонах з Україною, щоби загроза можливого вторгнення підштовхнула НАТО до поступок.

У середу Рада НАТО-Росія на рівні послів обговорить вимоги Росії щодо питань безпеки та розширення Альянсу на схід. Озвучені будуть і претензії НАТО до президента Росії Володимира Путіна, який повинен поважати суверенітет сусідніх держав. "Переконаний, що Рада НАТО-Росія є важливою платформою для консультацій, для діалогу з Росією. Особливо, коли висока напруженість, коли ми відчуваємо загрози", - сказав генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг у понеділок, готуючись до переговорів.

З осені РФ стягує війська до кордону з Україною, що, на думку розвідок, може свідчити про підготовку до вторгнення. Як припускав міністр оборони України Олексій Резніков, найімовірнішим часом для ескалації може бути кінець січня. США та Європейський Союз пригрозили РФ найжорсткішими санкціями у разі реалізації такого сценарію. У Кремлі підготовку до вторгнення заперечують.