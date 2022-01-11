У Конгресі США запропонували надати Україні статус "НАТО-плюс"

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Група республіканців у Конгресі США підготувала законопроєкт, за яким Україну пропонують визначити країною "НАТО-плюс" для прискорення процесу продажу деяких американських оборонних товарів та послуг.
Група конгресменів від Республіканської партії США 10 січня ініціювала законопроєкт, який передбачає суттєве збільшення військової підтримки Збройних сил України та надання Україні статусу держави "НАТО-плюс" для прискореного розгляду питань щодо продажу деяких американських оборонних товарів і послуг. Про це йдеться на сайті республіканської частини комітету Палати представників (нижньої палати Конгресу) США в закордонних справах.
Детальніше пояснення суті формату "НАТО-плюс" у пресрелізі відсутнє. Водночас повідомляється, що "законодавчий акт також притягатиме президента РосіїВолодимира Путіна до відповідальності за його агресію шляхом негайного введення санкцій проти газопроводу "Північний потік-2", щоби запобігти його введенню в експлуатацію".
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Також документом передбачено, що Сполучені Штати мають офіційно визначити, чи є Росія спонсором тероризму. Крім того, законопроєкт відкидає пропозицію РФ щодо запровадження мораторію на розгортання в Європі ракет середньої дальності наземного базування. До того ж він містить заклик до Білого дому якнайшвидше призначити посла США в Україні.
Співавторами документу стали конгресмени Майкл Маккол (з комітету закордонних справ), Майк Роджерс (з комітету з питань збройних сил), Майк Тернер (з комітету з питань розвідки) та Еліс Стефаник (голова Республіканської конференції Палати представників). До них приєднались ще шість конгресменів-республіканців.
У грудні 2021 року президент США Джо Байден підписав закон про оборонний бюджет США на 2022 рік, який передбачає виділення 300 мільйонів доларів на допомогу Україні. Втім, у ньому відсутні згадки про санкції проти Росії та "Північного потоку-2", а також поправка, яка би забороняла американцям купувати російський суверенний борг.
Натомість вже цього тижня в Конгресі США відбудеться голосування щодо внесення поправки до оборонного бюджету, яка передбачає запровадження обов'язкових санкцій до оператора газогону Nord Stream 2 AG. Для її ухвалення знадобиться 60 голосів "за" зі 100.