У Конгресі США запропонували надати Україні статус "НАТО-плюс"

Група конгресменів від Республіканської партії США 10 січня ініціювала законопроєкт, який передбачає суттєве збільшення військової підтримки Збройних сил України та надання Україні статусу держави "НАТО-плюс" для прискореного розгляду питань щодо продажу деяких американських оборонних товарів і послуг. Про це йдеться на сайті республіканської частини комітету Палати представників (нижньої палати Конгресу) США в закордонних справах.

Детальніше пояснення суті формату "НАТО-плюс" у пресрелізі відсутнє. Водночас повідомляється, що "законодавчий акт також притягатиме президента РосіїВолодимира Путіна до відповідальності за його агресію шляхом негайного введення санкцій проти газопроводу "Північний потік-2", щоби запобігти його введенню в експлуатацію".

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Також документом передбачено, що Сполучені Штати мають офіційно визначити, чи є Росія спонсором тероризму. Крім того, законопроєкт відкидає пропозицію РФ щодо запровадження мораторію на розгортання в Європі ракет середньої дальності наземного базування. До того ж він містить заклик до Білого дому якнайшвидше призначити посла США в Україні.

Співавторами документу стали конгресмени Майкл Маккол (з комітету закордонних справ), Майк Роджерс (з комітету з питань збройних сил), Майк Тернер (з комітету з питань розвідки) та Еліс Стефаник (голова Республіканської конференції Палати представників). До них приєднались ще шість конгресменів-республіканців.

300 мільйонів доларів Україні

У грудні 2021 року президент США Джо Байден підписав закон про оборонний бюджет США на 2022 рік, який передбачає виділення 300 мільйонів доларів на допомогу Україні. Втім, у ньому відсутні згадки про санкції проти Росії та "Північного потоку-2", а також поправка, яка би забороняла американцям купувати російський суверенний борг.

Натомість вже цього тижня в Конгресі США відбудеться голосування щодо внесення поправки до оборонного бюджету, яка передбачає запровадження обов'язкових санкцій до оператора газогону Nord Stream 2 AG. Для її ухвалення знадобиться 60 голосів "за" зі 100.