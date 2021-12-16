Сенат США схвалив оборонний бюджет з 300 мільйонами підтримки для України

Верхня палата Конгресу США (Сенат) у середу, 15 грудня, схвалила проєкт оборонного бюджету країни на 2022 фінансовий рік, що розпочався 1 жовтня. Документ передбачає 770 мільярдів доларів на військові потреби США. Це на п'ять відсотків більше, ніж минулого фінансового року, і на 25 мільярдів доларів більше, ніж пропонував президент США Джо Байден.

Документ підтримали 89 сенаторів, 10 проголосували проти, інформує Reuters. Раніше його ухвалила Палата представників (нижня палата Конгресу) США. Тепер документ направлять на підпис Байдену.

Оборонний бюджет США містить положення щодо стримування Китаю та Росії. Зокрема, передбачено виділення 300 мільйонів доларів на підтримку Збройних сил України. Ще чотири мільярди доларів призначені для Європейської оборонної ініціативи і 150 мільйонів доларів підуть на розвиток співпраці у сфері безпеки з країнами Балтії.

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Оборонний бюджет передбачає 7,1 мільярда доларів на Тихоокеанську ініціативу стримування та включає заяву щодо підтримки оборони Тайваню, а також заборону міністерству оборони США закуповувати продукти із китайського регіону Синьцзян через ймовірне порушення прав людини.

Крім того, документ передбачає підвищення на 2,7 відсотка зарплат американським військовим, збільшення кількості військових кораблів і літаків.

Без санкцій для "Північного потоку-2"

Водночас в оборонний бюджет США не були включені санкції щодо російського газопроводу "Північний потік - 2" та поправка, яка забороняє американцям купувати російський суверенний борг.

Наприкінці листопада республіканці блокували ухвалення оборонного бюджету США. Лідер республіканців у Сенаті Мітч Макконнелл пояснював це тим, що демократи відмовилися включити до проєкту поправки щодо запровадження обов'язкових санкцій проти газопроводу "Північний потік-2".

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Як повідомлялося раніше, в листопаді німецький регулятор тимчасово призупинив процедуру сертифікації "Північного потоку-2". Водночас німецьке видання Handelsblatt звертає увагу, що теоретично "Північний потік 2" може бути запущений без сертифікації, адже подібні прецеденти вже були, зокрема, з газопроводами NEL (сухопутне відгалуження "Північного потоку") та EGL 401. Під час запуску без сертифікації підприємству загрожує одноразовий штраф до мільйона євро.