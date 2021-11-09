Сенатори США ініціювали нові санкції щодо "Північного потоку-2"

Група американських сенаторів виступила за внесення поправки до оборонного бюджету США на 2022 фінансовий рік, що передбачає санкції відносно компанії-оператора газогону "Північний потік-2" Nord Stream 2 AG. Це дочірня компанія російського газового монополіста "Газпром". Про це зазначається в повідомленні, оприлюдненому у понеділок, 8 листопада, на сайті комітету з закордонних справ Сенату США.

Внесення поправки ініціювали сенатори-республіканці Джим Ріш, Роб Портман, Джон Баррасо, Рон Джонсон, Том Коттон та Тед Круз.

"Відтоді, як адміністрація Байдена відмовилася запровадити обов'язкові санкції Конгресу щодо "Північного потоку-2" на початку цього року, Росія скоротила транзит газу через Україну і зосередила війська та військову техніку на українському кордоні", - йдеться у заяві Ріша, опублікованій на сайті комітету.

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У Сенаті США хочуть протидіяти "проєктам згубного впливу Кремля"

На переконання Ріша, доки адміністрація президента США Джо Байдена "продовжуватиме ігнорувати двопартійну волю Конгресу, ми продовжуватимемо просувати законодавство, яке захищає наших союзників та інтереси в Європі, та одночасно протидіятимемо проєктам згубного впливу Кремля".

Нагадаємо, США, Україна та балтійські країни активно виступають проти будівництва газопроводу "Північний потік-2", побоюючись посилення впливу Росії на європейський енергетичний ринок. Вашингтон запровадив санкції щодо фірм, які беруть участь у спорудженні трубопроводу. Водночас уряд Німеччини підтримує "Північний потік-2" як суто економічний проєкт, хоча в країні є чимало його критиків.

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Будівництво "Північного потоку-2" завершили на початку вересня. Регулятор у Німеччині - Федеральне агентство з мереж (Bundesnetzagentur) - має до 8 січня винести попереднє рішення щодо сертифікації газогону, яке потім спрямують на розгляд Єврокомісії, що триватиме два місяці.