 Сенатори США ініціювали нові санкції щодо ″Північного потоку-2″ | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 09.11.2021

Ми використовуємо файли Cookie, щоб надавати вам персоналізовану інформацію. Більше інформації - в Положеннях про захист персональних даних.

Більше інформації Ок
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Реклама

Новини

Сенатори США ініціювали нові санкції щодо "Північного потоку-2"

Поправка до оборонного бюджету США на 2022 рік, що пропонується шістьма сенаторами-республіканцями, передбачає запровадження обов'язкових санкцій щодо оператора газогону "Північний потік-2" - Nord Stream 2 AG.

У Сенаті США пропонують ввести санкції проти Nord Stream 2 AG

У Сенаті США пропонують ввести санкції проти Nord Stream 2 AG

Група американських сенаторів виступила за внесення поправки до оборонного бюджету США на 2022 фінансовий рік, що передбачає санкції відносно компанії-оператора газогону "Північний потік-2" Nord Stream 2 AG. Це дочірня компанія російського газового монополіста "Газпром". Про це зазначається в повідомленні, оприлюдненому у понеділок, 8 листопада, на сайті комітету з закордонних справ Сенату США.

Внесення поправки ініціювали сенатори-республіканці Джим Ріш, Роб Портман, Джон Баррасо, Рон Джонсон, Том Коттон та Тед Круз.

"Відтоді, як адміністрація Байдена відмовилася запровадити обов'язкові санкції Конгресу щодо "Північного потоку-2" на початку цього року, Росія скоротила транзит газу через Україну і зосередила війська та військову техніку на українському кордоні", - йдеться у заяві Ріша, опублікованій на сайті комітету.

Читайте також: Süddeutsche Zeitung: США тиснуть на Німеччину через Росію

У Сенаті США хочуть протидіяти "проєктам згубного впливу Кремля"

На переконання Ріша, доки адміністрація президента США Джо Байдена "продовжуватиме ігнорувати двопартійну волю Конгресу, ми продовжуватимемо просувати законодавство, яке захищає наших союзників та інтереси в Європі, та одночасно протидіятимемо проєктам згубного впливу Кремля".

Нагадаємо, США, Україна та балтійські країни активно виступають проти будівництва газопроводу "Північний потік-2", побоюючись посилення впливу Росії на європейський енергетичний ринок. Вашингтон запровадив санкції щодо фірм, які беруть участь у спорудженні трубопроводу. Водночас уряд Німеччини підтримує "Північний потік-2" як суто економічний проєкт, хоча в країні є чимало його критиків. 

Читайте також: Коментар: За "розрядку" Байдена та Путіна заплатять Навальний та Україна?

Будівництво "Північного потоку-2" завершили на початку вересня. Регулятор у Німеччині - Федеральне агентство з мереж (Bundesnetzagentur) - має до 8 січня винести попереднє рішення щодо сертифікації газогону, яке потім спрямують на розгляд Єврокомісії, що триватиме два місяці.

Дивитись відео 06:38

Зростання ціни газу: шок у Європі, та чи винна Росія? (22.10.2021)

Реклама

Докладно

Батьківський пікет біля львівської міськради

В Україні почали відсторонювати невакцинованих освітян

В Україні відсторонюють невакцинованих освітян та держслужбовців. Втім, деякі вважають зобов’язання щепитися незаконним.  

Газова електростанція Irsching компанії Uniper на березі Дунаю в Баварії

ФРН планує масове будівництво газових електростанцій

Олаф Шольц разом з німецьким бізнесом готує ґрунт для зміни курсу щодо газу. Це шанс для Росії?  