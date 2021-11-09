Сенатори США ініціювали нові санкції щодо "Північного потоку-2"

Поправка до оборонного бюджету США на 2022 рік, що пропонується шістьма сенаторами-республіканцями, передбачає запровадження обов'язкових санкцій щодо оператора газогону "Північний потік-2" - Nord Stream 2 AG.
Група американських сенаторів виступила за внесення поправки до оборонного бюджету США на 2022 фінансовий рік, що передбачає санкції відносно компанії-оператора газогону "Північний потік-2" Nord Stream 2 AG. Це дочірня компанія російського газового монополіста "Газпром". Про це зазначається в повідомленні, оприлюдненому у понеділок, 8 листопада, на сайті комітету з закордонних справ Сенату США.
Внесення поправки ініціювали сенатори-республіканці Джим Ріш, Роб Портман, Джон Баррасо, Рон Джонсон, Том Коттон та Тед Круз.
"Відтоді, як адміністрація Байдена відмовилася запровадити обов'язкові санкції Конгресу щодо "Північного потоку-2" на початку цього року, Росія скоротила транзит газу через Україну і зосередила війська та військову техніку на українському кордоні", - йдеться у заяві Ріша, опублікованій на сайті комітету.
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На переконання Ріша, доки адміністрація президента США Джо Байдена "продовжуватиме ігнорувати двопартійну волю Конгресу, ми продовжуватимемо просувати законодавство, яке захищає наших союзників та інтереси в Європі, та одночасно протидіятимемо проєктам згубного впливу Кремля".
Нагадаємо, США, Україна та балтійські країни активно виступають проти будівництва газопроводу "Північний потік-2", побоюючись посилення впливу Росії на європейський енергетичний ринок. Вашингтон запровадив санкції щодо фірм, які беруть участь у спорудженні трубопроводу. Водночас уряд Німеччини підтримує "Північний потік-2" як суто економічний проєкт, хоча в країні є чимало його критиків.
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Будівництво "Північного потоку-2" завершили на початку вересня. Регулятор у Німеччині - Федеральне агентство з мереж (Bundesnetzagentur) - має до 8 січня винести попереднє рішення щодо сертифікації газогону, яке потім спрямують на розгляд Єврокомісії, що триватиме два місяці.