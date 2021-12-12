Байден попередив Путіна: РФ заплатить жахливу ціну у разі вторгнення в Україну

Президент США Джо Байден у суботу, 11 грудня заявив, що чітко дав зрозуміти президенту Росії Володимиру Путіну, що Москва заплатить "жахливу ціну" і стикнеться з руйнівними економічними наслідками, якщо вторгнеться в Україну.

"Я абсолютно чітко дав зрозуміти президенту Путіну, що якщо він рушить на Україну, економічні наслідки для його економіки будуть руйнівними", - зазначив Байден.

Він також сказав, що можливість відправки наземних військ США в Україну у разі російського вторгнення "ніколи не розглядалася", хоча Сполучені Штати та НАТО повинні будуть відправити більше сил на східний фланг країн НАТО для посилення їхнього захисту.

Крім того, за словами Байдена, він пояснив Путіну, що становище Росії у світі "помітно зміниться" у разі вторгнення в Україну.

Саміт Путіна та Байдена

Як повідомлялося, 7 грудня відбувся віртуальний саміт лідерів Росії та США. Головною темою його порядку денного стала ситуація навколо України. Байден висловив глибоке занепокоєння Сполучених Штатів і європейських союзників з приводу стягнення російських військ до українських кордонів і попередив Путіна про "сильні економічні та інші заходи" у разі військової ескалації в Україні. Натомість, на переконання Кремля, це НАТО робить спроби "освоєння української території" та нарощує військовий потенціал біля російських кордонів. Вимогою Путіна також було надання гарантій, що виключають розширення НАТО у східному напрямку.

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Жодних рішень щодо України без України

У розмові з президентом України Володимиром Зеленським 9 грудня Байден запевнив, що США віддані принципу "жодних рішень або дискусій щодо України без України". Лідери США та України закликали Росію знизити напруженість і погодилися з тим, що дипломатія - найкращий спосіб досягти значного прогресу у вирішенні конфлікту на Донбасі.

Останнім часом дедалі частіше повідомляється про скупчення російських військ біля українських кордонів. Це відбувається не вперше, втім, за даними західної та української розвідки, нинішній стан справ може свідчити про підготовку Росії до наступу вже цієї зими.

Як зазначив нещодавно міністр оборони України Олексій Резніков, найімовірнішим часом для ескалації з боку Росії може бути кінець січня. Він припустив, що кількість російських військ біля українських кордонів може зрости до 175 тисяч.

Під час брифінгу 8 грудня Путін назвав провокаційним питання, чи збирається РФ нападати на Україну, і заявив, що Росія проводить миролюбну зовнішню політику, але має право забезпечувати свою безпеку у середньостроковій та віддаленій перспективі.

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