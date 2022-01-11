 Посол України очікує від Шольца жорсткішої політики щодо РФ | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 11.01.2022

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Новини

Посол України очікує від Шольца жорсткішої політики щодо РФ

Посол України в Німеччині Андрій Мельник закликав канцлера ФРН Олафа Шольца до більш жорстокого курсу щодо Росії.

Андрій Мельник

Андрій Мельник

Посол України в Німеччині Андрій Мельник в інтерв'ю Reuters, опублікованому у вівторок, 11 січня, закликав новий німецький уряд до обрання більш жорстокого курсу політики щодо Росії.

"Особливо сьогодні нам потрібне особисте лідерство федерального канцлера Олафа Шольца, аби змусити президента РФ Володимира Путіна до переговорів", - зазначив дипломат. На його думку, це стало би "лакмусовим папірцем нової зовнішньої політики ФРН". За словами Мельника, наразі "забагато діалогу і замало жорстокості щодо Кремля".

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Чотири "вимоги" до Берліна

Посол назвав чотири основних очікування від німецького уряду. По-перше, на його переконання, урядова коаліція має "здати на металобрухт газопровід "Північний потік-2" на дні Балтійського моря".

По-друге, він вважає, що Німеччина має посприяти швидшому вступу України до Організації Північноатлантичного договору (НАТО) та Європейського Союзу. "Ключ до вступу України до НАТО багато в чому лежить у німецьких руках", - каже він.

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По-третє, дипломат наполягає на наданні Німеччиною озброєнь Україні. "Чого ми конче потребуємо, так це німецького оборонного озброєння, аби суттєво підвищити обороноздатність України", - наголосив Мельник.

Крім того, він виступає за нові переговори в "нормандському форматі" (Україна, Росія, Німеччина, Франція) задля мирного розв'язання конфлікту на Донбасі та вважає, що ФРН має цьому посприяти. "Ми закликаємо федерального канцлера Шольца якомога швидше скликати саміт "нормандської четвірки" в Берліні, аби без жодних умов змусити Путіна сісти за стіл переговорів та наважитися, таким чином, на перезавантаження (переговорів. - Ред.)", - сказав Мельник.

Новий формат переговорів за участі США

Посол також не виключив і запровадження нового формату переговорів: "Зрозуміло й те, що нам потрібно взяти в човен і американців, аби говорити з Путіним одним голосом і з позиції сили".

На тлі переговорів США та Росії щодо питань безпеки Мельник заявив, що Україна "обов'язково" має сидіти за столом переговорів у цьому форматі, та наголосив на принципі "нічого про Україну без України". Він також застеріг НАТО від відмови перспективи членства України в Альянсі, аби догодити Росії. "Не можна йти на жодні гнилі компроміси з Росією за рахунок українців", - сказав він. 

10 січня у Женеві відбулись переговори США та РФ, на яких Москві та Вашингтону не вдалось досягнути прогресу в питанні заборони членства України в НАТО, на чому наполягає Росія. В Альянсі вважають, що Москва спеціально нагнітає ситуацію на кордонах з Україною, щоби загроза можливого вторгнення підштовхнула НАТО до поступок.

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