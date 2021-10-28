Посол України просить Німеччину не висловлювати занепокоєння, а поставити РФ на місце

Посол України у Німеччині Андрій Мельник відповів на заяву Берліна щодо загострення ситуації на Донбасі. Він закликав уряд ФРН, замість того, щоб висловлювати занепокоєння, "поставити Москву на місце".

"Україна має законне право на самооборону, коли її територію вдень і вночі бомбардують з російських важких озброєнь, і коли гинуть мирні жителі та солдати", - сказав дипломат 27 жовтня в коментарі німецькому виданню Bild. Посол закликав уряд ФРН "подвоїти свої зусилля як посередника для скликання Нормандського саміту в Берліні", а також "поставити Москву на місце", замість того, щоб "висловлювати занепокоєння драматичною ситуацією на окупованих територіях".

Перше використання Україною ударного безпілотника на Донбасі

Напередодні Німеччина висловила стурбованість бойовими діями, що інтенсифікувалися на Донбасі, а також частішим використанням важких озброєнь у боях між українською армією і проросійськими сепаратистами. Йшлося про перше офіційне застосування ЗСУ турецького розвідувально-ударного безпілотного комплексу Bayraktar.

У міністерстві закордонних справ ФРН нагадали, що використання безпілотних літальних апаратів на Донбасі дозволене лише спостерігачам моніторингової місії ОБСЄ. Речниця міністерства підкреслила, що застосування безпілотників сторонами конфлікту суперечить Мінським угодам. У Києві ж наголошують, що літальний апарат не перетинав лінію розмежування.

Нагадаємо, що застосуванню Bayraktar передував обстріл позицій ЗСУ проросійськими незаконними збройними формуваннями у районі населеного пункту Гранітне, внаслідок якого загинув український військовий.