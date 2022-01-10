 Столтенберг: НАТО не піде на компроміси з Росією щодо членства України | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 10.01.2022

Познайомтесь з новою DW

Скористайтесь ексклюзивною можливістю ознайомитися з бета-версією нової DW. Своєю думкою Ви можете нам допомогти зробити нову DW ще кращою.

Відвідати нову DW

Ми використовуємо файли Cookie, щоб надавати вам персоналізовану інформацію. Більше інформації - в Положеннях про захист персональних даних.

Більше інформації Ок
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Реклама

Новини

Столтенберг: НАТО не піде на компроміси з Росією щодо членства України

Питання членства України в НАТО вирішуватимуть Київ та союзники, заявив генсек Альянсу Столтенберг. Тому Альянс ніколи не піде на компроміси з Росією в цьому питанні.

Генсек НАТО Єнс Столтенберг

Генсек НАТО Єнс Столтенберг

Північноатлантичний альянс не піде на компроміси з Росією щодо членства України в Альянсі, заявив генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг у понеділок, 10 січня, на спільній пресконференції у Брюсселі з віцепрем’єр-міністеркою України з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Ольгою Стефанішиною перед засіданням Комісії Україна-НАТО.

"Ми чітко заявили, що ми ніколи не підемо на компроміс щодо права будь-якої держави в Європі обирати свій шлях. Тому фундаментально, щоб цей принцип жодним чином не був порушений, що означає, що саме Україні та тридцяти союзникам по НАТО вирішувати, коли Україна готова до членства", - цитує Столтенберга агенція "Інтерфакс-Україна".

Генсек НАТО зазначив, що Альянс підтримує рішення, ухвалене на саміті в Бухаресті у 2008 році та допомагає Україні просуватися на шляху до членства через проведення реформ та досягнення стандартів НАТО.

Читайте також: Коментар: Путін жене фінів у НАТО

При цьому Альянс продовжує надавати Україні "політичну та практичну підтримку", додав Столтенберг. "Це також чіткий сигнал, що Україна має право захищати себе", - додав він.

Скоординувати позиції перед переговорами з Росією

Також, за словами Столтенберга, засідання Комісії Україна-НАТО є своєчасною можливістю обмінятися оцінками ситуації, висловити сильну політичну та практичну підтримку Альянсу Україні та "скоординувати дії перед дипломатичною взаємодією з Росією".

Читайте також: Коментар: Путін тріумфує, Захід лавірує

Генсек НАТО зауважив, що у п'ятницю міністри закордонних справ НАТО знову закликали Росію вивести свої війська з України та від її кордонів. "Будь-яка подальша агресія стосовно України матиме високу політичну та економічну ціну", - зауважив Столтенберг.

Засідання ради НАТО-Росія

Крім того, генсек НАТО привітав той факт, що Росія погодилася на пропозицію провести зустріч Ради НАТО-Росія цього тижня. За його словами, під час зустрічі Альянс сфокусує увагу на питаннях європейської безпеки, прозорості щодо військової активності, зниженні ризиків та контролі над озброєннями.

Читайте також: НАТО має бути готовим до провалу переговорів з Росією - Столтенберг

"Ми будемо слухати про занепокоєність Росії, але будь-який змістовний діалог також має відповідати на нашу занепокоєність щодо дій РФ. І має відбуватися в консультаціях з Україною, як ми це робимо сьогодні. Ми також консультуємося з іншими партнерами, зокрема з Грузією, Молдовою, Фінляндією, Швецією та ЄС", - додав Столтенберг.

Як повідомлялося, 10 січня США та Росія проводять переговори щодо питань безпеки, а 12 січня вперше за два з половиною роки має відбутись засідання Ради НАТО-Росія. На 13 січня запланована зустріч у форматі РФ - Організація з безпеки та співробітництва в Європі.

Дивитись відео 02:04

Переговори в Женеві: що очікують на передовій (10.01.2022)

Дивитись відео 05:06

Коли Україна вступить в НАТО - заступник генсека НАТО в ексклюзиві DW (25.08.2021)

Аудіо й відео до теми

Україна без НАТО: як ультиматум Путіна сприйняли на Заході? (22.12.2021)  

Реклама

Докладно

Джо Байден (л) та Володимир Путін (п) спершу поспілкувались телефоном, тепер упродовж цілого тижня відбуватимуться конференції

Путін тріумфує, Захід лавірує

Путін домігся серії конференцій з питань безпеки й отримав майданчики для своїх владних фантазій, пише Бернд Ріґерт.  

Літак Lufthansa в аеропорту Пальма-де-Майорка

Авіація 2022: у пошуках екологічного балансу

Минулий рік був для міжнародної авіації катастрофічним. Та попри пандемію галузь з оптимізмом дивиться на 2022 рік.  