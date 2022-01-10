Столтенберг: НАТО не піде на компроміси з Росією щодо членства України

Північноатлантичний альянс не піде на компроміси з Росією щодо членства України в Альянсі, заявив генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг у понеділок, 10 січня, на спільній пресконференції у Брюсселі з віцепрем’єр-міністеркою України з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Ольгою Стефанішиною перед засіданням Комісії Україна-НАТО.

"Ми чітко заявили, що ми ніколи не підемо на компроміс щодо права будь-якої держави в Європі обирати свій шлях. Тому фундаментально, щоб цей принцип жодним чином не був порушений, що означає, що саме Україні та тридцяти союзникам по НАТО вирішувати, коли Україна готова до членства", - цитує Столтенберга агенція "Інтерфакс-Україна".

Генсек НАТО зазначив, що Альянс підтримує рішення, ухвалене на саміті в Бухаресті у 2008 році та допомагає Україні просуватися на шляху до членства через проведення реформ та досягнення стандартів НАТО.

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При цьому Альянс продовжує надавати Україні "політичну та практичну підтримку", додав Столтенберг. "Це також чіткий сигнал, що Україна має право захищати себе", - додав він.

Скоординувати позиції перед переговорами з Росією

Також, за словами Столтенберга, засідання Комісії Україна-НАТО є своєчасною можливістю обмінятися оцінками ситуації, висловити сильну політичну та практичну підтримку Альянсу Україні та "скоординувати дії перед дипломатичною взаємодією з Росією".

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Генсек НАТО зауважив, що у п'ятницю міністри закордонних справ НАТО знову закликали Росію вивести свої війська з України та від її кордонів. "Будь-яка подальша агресія стосовно України матиме високу політичну та економічну ціну", - зауважив Столтенберг.

Засідання ради НАТО-Росія

Крім того, генсек НАТО привітав той факт, що Росія погодилася на пропозицію провести зустріч Ради НАТО-Росія цього тижня. За його словами, під час зустрічі Альянс сфокусує увагу на питаннях європейської безпеки, прозорості щодо військової активності, зниженні ризиків та контролі над озброєннями.

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"Ми будемо слухати про занепокоєність Росії, але будь-який змістовний діалог також має відповідати на нашу занепокоєність щодо дій РФ. І має відбуватися в консультаціях з Україною, як ми це робимо сьогодні. Ми також консультуємося з іншими партнерами, зокрема з Грузією, Молдовою, Фінляндією, Швецією та ЄС", - додав Столтенберг.

Як повідомлялося, 10 січня США та Росія проводять переговори щодо питань безпеки, а 12 січня вперше за два з половиною роки має відбутись засідання Ради НАТО-Росія. На 13 січня запланована зустріч у форматі РФ - Організація з безпеки та співробітництва в Європі.

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