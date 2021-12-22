 Німецька посолка у Києві: імовірність російського нападу є низькою | Політичні новини з України: аналітика, прогнози, коментарі | DW | 23.12.2021

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Україна

Німецька посолка у Києві: імовірність російського нападу є низькою

Посолка Німеччини в Україні Анка Фельдгузен вважає масштабне військове вторгнення Росії на цьому етапі малоймовірним. Про це дипломатка написала у зверненні до співгромадян, які проживають в Україні.

Зовнішньополітичне відомство Німеччини через посольство у Києві заспокоює своїх громадян в Україні

Зовнішньополітичне відомство Німеччини через посольство у Києві заспокоює своїх громадян в Україні

Анка Фельдгузен (Anka Feldhusen) вважає, що імовірність російського нападу на Україну вдалося знизити завдяки чітким і скоординованим сигналам європейських політиків на адресу Москви. Про це посолка зазначила в електронному листі, розісланому громадянам Німеччини, які проживають в Україні.

"Протягом минулих тижнів ми не спостерігали суттєвого нарощування військових підрозділів поблизу кордону Росії і України. З огляду на це, я вважаю імовірність масштабного нападу Росії і надалі низькою", - зазначила Фельдгузен у листі, зміст якого у четвер, 23 грудня поширила інформаційна агенція dpa. Водночас дипломатка, як зазначає агенція, наголосила, що Німеччина, так само як і її західні партнери, дуже серйозно ставиться до дій Росії. Німецька посолка закликала співгромадян до "спокою і розважливості, але й пильності".

США застерігають

Оптимізм німецької дипломатки, вочевидь, не поділяють у США. У понеділок, 20 грудня, посольство Сполучених Штатів в Україні оприлюднило на своїй сторінці оновлене застереження від подорожей до України, адресоване своїм громадянам. До загроз, через які Держдеп рекомендує утриматися від поїздки, крім складної ситуації з COVID-19 додалася й загроза військового вторгнення Росії. "Громадяни США мають знати про повідомлення щодо того, що Росія планує значні військові дії проти України. Нагадуємо громадянам США, що безпекові умови, зокрема вздовж кордонів України, в окупованому Росією Криму, та у контрольованій Росією східній Україні непрогнозовані і можуть погіршитись без попередження", - йдеться в оновленій рекомендації.

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Зовнішньополітичне відомство Німеччини через посольство у Києві заспокоює своїх громадян в Україні

Німецька посолка: імовірність російського нападу є низькою

Посолка Німеччини в Україні Анка Фельдгузен вважає масштабне військове вторгнення Росії на цьому етапі малоймовірним.  

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