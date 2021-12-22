Німецька посолка у Києві: імовірність російського нападу є низькою

Анка Фельдгузен (Anka Feldhusen) вважає, що імовірність російського нападу на Україну вдалося знизити завдяки чітким і скоординованим сигналам європейських політиків на адресу Москви. Про це посолка зазначила в електронному листі, розісланому громадянам Німеччини, які проживають в Україні.

"Протягом минулих тижнів ми не спостерігали суттєвого нарощування військових підрозділів поблизу кордону Росії і України. З огляду на це, я вважаю імовірність масштабного нападу Росії і надалі низькою", - зазначила Фельдгузен у листі, зміст якого у четвер, 23 грудня поширила інформаційна агенція dpa. Водночас дипломатка, як зазначає агенція, наголосила, що Німеччина, так само як і її західні партнери, дуже серйозно ставиться до дій Росії. Німецька посолка закликала співгромадян до "спокою і розважливості, але й пильності".

США застерігають

Оптимізм німецької дипломатки, вочевидь, не поділяють у США. У понеділок, 20 грудня, посольство Сполучених Штатів в Україні оприлюднило на своїй сторінці оновлене застереження від подорожей до України, адресоване своїм громадянам. До загроз, через які Держдеп рекомендує утриматися від поїздки, крім складної ситуації з COVID-19 додалася й загроза військового вторгнення Росії. "Громадяни США мають знати про повідомлення щодо того, що Росія планує значні військові дії проти України. Нагадуємо громадянам США, що безпекові умови, зокрема вздовж кордонів України, в окупованому Росією Криму, та у контрольованій Росією східній Україні непрогнозовані і можуть погіршитись без попередження", - йдеться в оновленій рекомендації.