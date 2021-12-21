 США радять своїм громадянам не їхати в Україну через загрозу з боку РФ | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 21.12.2021

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Новини

США радять своїм громадянам не їхати в Україну через загрозу з боку РФ

Влада США розширила перелік причин, згідно з якими не рекомендує громадянам країни їхати в Україну: до нього додалась імовірність збройної агресії РФ. Раніше єдиною причиною було розповсюдження коронавірусу.

Супутниковий знімок, оприлюднений виданням Politico, на якому видно, ймовірно, війська РФ у Смоленській області у листопаді 2021 року

Супутниковий знімок, оприлюднений виданням Politico, на якому видно, ймовірно, війська РФ у Смоленській області у листопаді 2021 року

Державний департамент США радить своїм громадянам не подорожувати в Україну через імовірну загрозу з боку Росії. Таким чином зовнішньополітичне відомство США розширило перелік причин, у зв'язку з якими громадянам рекомендують утриматись від поїздок в Україну. Раніше рекомендацію ухвалили через ситуацію з поширенням COVID-19 в країні. Оновлена інформаціярозміщена на сайті посольства США в Україні у понеділок, 20 грудня.

"Громадяни США мають знати про повідомлення щодо того, що Росія планує значні військові дії проти України. Нагадуємо громадянам США, що безпекові умови, зокрема вздовж кордонів України, в окупованому Росією Криму, та у контрольованій Росією східній Україні непрогнозовані і можуть погіршитись без попередження", - йдеться в оновленій рекомендації.

В Держдепі також підкреслюють, що ймовірні військові дії Росії у будь-якій частині України можуть серйозно вплинути на роботу посольства США. Мова йде і про допомогу з виїздом громадянам США, які все ж приїхали в Україну. Окрім того, у Держдепі закликають подорожуючих до України бути обережнішими "через злочинність та громадянські заворушення".

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Рівень загрози для американців в Україні не змінився - Псакі

Через пандемію COVID-19 влада США у квітні 2021 року включила Україну до списку країн, в які не рекомендує їздити своїм громадянам і визначила, що країна відноситься до четвертого рівня небезпеки. Оновлені рекомендації не змінили цей рівень - тобто влада США, як і раніше, не рекомендує своїм громадянам подорожувати в Україну. Змінився лише перелік причин: до нього додалась імовірність нападу РФ на Україну, пояснила представник Білого дому Дженіфер Псакі на пресконференції у понеділок, 20 грудня. "Держдепартамент оновив текст і вніс інформацію про нарощування військової могутності Росії на кордоні з Україною. Отже, йдеться про публікацію додаткових даних. Але водночас, як і раніше, йдеться про четвертий рівень", - зазначила она.

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Скупчення військ РФ біля українських кордонів

Останніми днями Росія продовжувала нарощувати нові війська біля кордону з Україною, незважаючи на те, що президент США Джо Байден під час віртуальної зустрічі закликав президента Росії Володимира Путіна знизити напруженість. За останніми оцінками американської розвідки, на кордоні з Україною та навколо неї розгорнуто понад 50 так званих "батальйонних тактичних груп", і ще шість перебувають у дорозі.

За даними західної та української розвідок, скупчення російських військ на кордоні з Україною може свідчити про підготовку Росії до вторгнення вже цієї зими. Як зазначив нещодавно міністр оборони України Олексій Резніков, найімовірнішим часом для ескалації з боку Росії може бути кінець січня. Він припустив, що кількість російських військ може зрости до 175 тисяч.

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