Німеччина готова до будь-яких форматів переговорів з Росією щодо України

Німеччина готова до будь-яких форматів переговорів із Росією щодо ситуації навколо України. Таку заяву в середу, 22 грудня, у Берліні зробив офіційний представник уряду ФРН Штеффен Гебештрайт (Steffen Hebestreit). "В принципі ми хочемо зробити свій внесок у деескалацію і готові до будь-яких переговорів", - зазначив Гебештрайт. За його словами, жоден із можливих шляхів для діалогу не слід закривати.

При цьому представник уряду ФРН додав, що сам Берлін віддає перевагу "нормандському формату" за участю Німеччини, Франції, України та Росії.

Глава МЗС ФРН говорить про високий рівень стурбованості ситуацією

Водночас міністерка закордонних справ Німеччини Анналена Бербок (Annalena Baerbock) також закликала до переговорів з Москвою. "Моє занепокоєння велике", - заявила вона, додавши, що Берлін має докласти зусиль "до останнього міліметра" задля досягнення діалогу. Необхідно розмовляти, навіть якщо є пропозиції, які, з позицій ФРН, не можуть бути в основі переговорів, вважає глава МЗС Німеччини.

Стягнення російських військ до українського кордону

З жовтня ширяться повідомлення про стягування російських військ до кордону з Україною. Український президент Володимир Зеленський заявляв, що біля кордонів України розміщено до 100 тисяч російських військових. Заступниця держсекретаря США Вікторія Нуланд висловила припущення, що Росія може вторгнутися до України на початку 2022 року. США та інші країни Заходу пригрозили РФ найжорсткішими санкціями на випадок реалізації такого сценарію.

Москва постійно заперечує інформацію про підготовку вторгнення в Україну, натомість звинувачує НАТО в озброєнні Києва та проведенні маневрів біля кордонів Росії. Так, 21 грудня російський президент поклав на США відповідальність за посилення напруженості у Європі.

Крім того, Володимир Путін обговорив кризу навколо України із канцлером ФРН Олафом Шольцем (Olaf Scholz) та французьким президентом Еммануелем Макроном.

Росія вимагає унеможливити вступ України до НАТО

Минулого тижня Росія зажадала юридично закріпити унеможливлення вступу України до НАТО і запропонувала Альянсу відмовитися від ведення військових дій у сусідніх з РФ країнах. Відповідні положення МЗС Росії включив у проєкту договору про безпеку, який направив до Вашингтона, НАТО та інших західних країн. США заявили, що діалог з Москвою щодо гарантій безпеки можливий лише в умовах деескалації біля кордонів України та у координації з європейськими союзниками та партнерами.