Глава МЗС Німеччини закликала дати чіткий сигнал Росії

Європа та США єдині у своїй позиції щодо кризи навколо України та посилають Росії однозначний сигнал. Про це перед вильотом до Вашингтона зі своїм першим офіційним візитом заявила у середу, 5 січня, міністерка закордонних справ ФРН Анналена Бербок (Annalena Baerbock). "Дії Росії повинні мати конкретну ціну. Єдиний вихід із кризи - діалог", - упевнена глава зовнішньополітичного відомства Німеччини.

Бербок також наголосила, що візитом до Вашингтона вона хоче надіслати сигнал на підтримку тісного трансатлантичного партнерства. За її словами, воно існує не лише у політичних питаннях та питаннях безпеки, але також і в економічній сфері, та в інших глобальних проблемах. Таких, наприклад, як боротьба із кліматичною кризою. "Сила трансатлантичного альянсу не вимірюється танками та ракетами. Насамперед, це згуртованість у ті моменти, коли це важливо, коли ми маємо захищати основні норми міжнародного права та спільні цінності", - наголосила вона.

Візит глави МЗС ФРН у США відбудеться напередодні намічених на 10 січня у Женеві російсько-американських переговорів з питань ядерної безпеки та кризи в Україні. У порядку денному поїздки Бербок - також обговорення співпраці в рамках головування Німеччини у "Великій сімці". Німецька міністерка проведе переговори з главою Держдепартаменту США Ентоні Блінкеном, а також зустрінеться зі спікером Палати представників конгресу США Ненсі Пелосі.

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Не залишати українське питання на розсуд США та Росії

Голова комітету із закордонних справ бундестагу Норберт Реттген (Norbert Röttgen) закликав главу МЗС ФРН не залишати рішення українського конфлікту на розсуд США та Росії. "Незважаючи на те, що це європейська криза, переговори щодо конфлікту навколо України нині ведуться виключно між Росією та США. Ця ситуація зміниться тільки в тому випадку, якщо Європа нарощуватиме свою переговорну міць і використовуватиме її для вирішення конфлікту", - заявив Реттген в інтерв'ю виданням Rheinische Post та General-Anzeiger.