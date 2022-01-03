 Глава МЗС ФРН Бербок обговорить у Вашингтоні ситуацію навколо України | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 03.01.2022

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Новини

Глава МЗС ФРН Бербок обговорить у Вашингтоні ситуацію навколо України

Тим часом радник канцлера ФРН із зовнішньополітичних питань та його французький колега зустрінуться цього тижня з представником російської сторони.

Анналена Бербок

Анналена Бербок

Міністерка закордонних справ ФРН Анналена Бербок (Annalena Baerbock) вирушить 5 січня до Вашингтона для переговорів із держсекретарем США Ентоні Блінкеном. Однією з тем обговорення, як повідомив у понеділок, 3 січня, представник МЗС Німеччини, стане ситуація навколо України.

У свою чергу, офіційний представник уряду ФРН Штеффен Хебештрайт (Steffen Hebestreit) поінформував, що ще до кінця тижня радник канцлера ФРН Олафа Шольца (Olaf Scholz) із зовнішньополітичних питань і його французький колега зустрінуться з представником російської сторони. Точної дати та місця Хебештрайт наразі не назвав. За його словами, представники ФРН та Франції до кінця тижня також запланували переговори з українським урядом.

Однак у понеділок, російська інформагенція "Інтерфакс" з посиланням на власні джерела повідмила, що зустріч відбудеться 6 січня у Москві, де заступник голови адміністрації президента РФ Дмитро Козак прийматиме колег Йенса Пльотнера (Jens Plötner) та Еманнуеля Бонна.

У МЗС ФРН та уряді Німеччини підкреслили, що Берлін підтримує дуже тісний контакт із трансатлантичним союзником.

Телефонна розмова Байдена та Путіна

Раніше, у ніч на 31 грудня 2021 року, відбулися телефонні переговори президентів США та РФ Джозефа Байдена та Володимира Путіна. Розмова тривала близько 50 хвилин.

У ході телефонної розмови американський лідер закликав до деескалації конфлікту між Москвою та Києвом і пообіцяв, що США та їхні союзники "рішуче дадуть відповідь" у разі вторгнення російських військ на територію України, повідомила за підсумками бесіди пресслужба Білого дому.

Пресслужба Кремля вказала, що Путін у розмові з Байденом назвав можливість запровадження масштабних санкцій проти Росії у разі ескалації ситуації навколо України "найсерйознішою помилкою, яка фактично загрожує повним розривом російсько-американських відносин".

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Розмова Байдена та Зеленського

Пізніше, 2 січня, Байден поспілкувався телефоном із Володимиром Зеленським. Він пообіцяв президенту України, що Вашингтон не прийматиме рішення щодо партнерів без їх відома.

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