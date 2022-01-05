 НАТО перед зустріччю з Росією проведе засідання з Україною | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 05.01.2022

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Новини

НАТО перед зустріччю з Росією проведе засідання з Україною

Комісія Україна-НАТО пройде в Брюсселі 10 січня, за кілька днів до засідання Ради Росія-НАТО щодо європейської безпеки.

Голова МЗС України Дмитро Кулеба

Голова МЗС України Дмитро Кулеба

Перед засіданням Ради НАТО-Росія 12 січня у Брюсселі відбудеться засідання Альянсу з українськими представниками, повідомив голова міністерства закордонних справ України Дмитро Кулеба в середу, 5 січня.

"Жодних рішень про Україну без України. 10 січня буду в Брюсселі на засіданні Комісії Україна-НАТО. Це частина масштабних дипломатичних зусиль зі стримування російської агресії", - написав він у Twitter.

Зазначимо, що у складі комісії Україна-НАТО представлені усі країни Альянсу та Україна. Її засідання регулярно відбуваються на рівні послів та військових представників, періодично - на рівні міністрів закордонних справ і оборони та начальників оборонних штабів, а також час від часу - на рівні глав держав та урядів.

Низка переговорів щодо України

Нагадаємо, у перші дні 2022 року відбудеться низка міжнародних зустрічей на найвищому рівні, присвячених питанню ескалації навколо України. Так, з 4 по 6 січня на Донбасі та у Києві перебуватиме глава європейської дипломатії Жозеп Боррель.

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5 січня міністерка закордонних справ ФРН Анналена Бербок (Annalena Baerbock) вирушає до Вашингтона для переговорів із держсекретарем США Ентоні Блінкеном. Однією з тем обговорення буде також ситуація на кордоні РФ й України.

Радники канцлера Німеччини та президента Франції 6 січня у Москві зустрінуться з заступником глави адміністрації президента Росії Дмитром Козаком, якого називають ключовим переговірником Кремля з питань ситуації на Донбасі.

Окрім того, міністри закордонних справ країн НАТО 7 січня  зберуться на позачерговому віртуальному засіданні, щоб обговорити російську загрозу. 10 січня в Женеві США і Росія проведуть переговори щодо ситуації навколо України і контролю над ядерними озброєннями.

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