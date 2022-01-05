НАТО перед зустріччю з Росією проведе засідання з Україною

Перед засіданням Ради НАТО-Росія 12 січня у Брюсселі відбудеться засідання Альянсу з українськими представниками, повідомив голова міністерства закордонних справ України Дмитро Кулеба в середу, 5 січня.

"Жодних рішень про Україну без України. 10 січня буду в Брюсселі на засіданні Комісії Україна-НАТО. Це частина масштабних дипломатичних зусиль зі стримування російської агресії", - написав він у Twitter.

Зазначимо, що у складі комісії Україна-НАТО представлені усі країни Альянсу та Україна. Її засідання регулярно відбуваються на рівні послів та військових представників, періодично - на рівні міністрів закордонних справ і оборони та начальників оборонних штабів, а також час від часу - на рівні глав держав та урядів.

Низка переговорів щодо України

Нагадаємо, у перші дні 2022 року відбудеться низка міжнародних зустрічей на найвищому рівні, присвячених питанню ескалації навколо України. Так, з 4 по 6 січня на Донбасі та у Києві перебуватиме глава європейської дипломатії Жозеп Боррель.

Читайте також: Боррель про нарощування військ РФ: агресія матиме серйозні наслідки

5 січня міністерка закордонних справ ФРН Анналена Бербок (Annalena Baerbock) вирушає до Вашингтона для переговорів із держсекретарем США Ентоні Блінкеном. Однією з тем обговорення буде також ситуація на кордоні РФ й України.

Радники канцлера Німеччини та президента Франції 6 січня у Москві зустрінуться з заступником глави адміністрації президента Росії Дмитром Козаком, якого називають ключовим переговірником Кремля з питань ситуації на Донбасі.

Окрім того, міністри закордонних справ країн НАТО 7 січня зберуться на позачерговому віртуальному засіданні, щоб обговорити російську загрозу. 10 січня в Женеві США і Росія проведуть переговори щодо ситуації навколо України і контролю над ядерними озброєннями.