У НАТО готові до діалогу з РФ, а не до компромісу щодо принципів - генсек

Північноатлантичний альянс (НАТО) готовий до діалогу з Росією, проте ніколи не піде на компроміс щодо основних принципів європейської безпеки. Про це заявив генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг в ексклюзивному інтерв'ю DW у четвер, 13 січня.

"Ми переживаємо критичний для європейської безпеки період. Ми вислухали Росію, оголосили наші позиції. Ми готові до діалогу з Росією, але ніколи не підемо на компроміс щодо основних засад європейської безпеки", - зазначив Столтенберг, наголосивши, що дискусія на засіданні Ради Росія-НАТО 12 січня була дуже важкою.

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У РФ є вибір - діалог або конфронтація

За словами генсека НАТО, у Росії є вибір - діалог або конфронтація з Заходом. Водночас він попередив про наслідки для РФ у разі військової ескалації проти України.

"Ми чітко заявили, що за (напад на. - Ред.) Україну будуть серйозні наслідки у вигляді суворих економічних санкцій. Ми надаватимемо підтримку Україні, щоб вона могла підвищити здатність захищати себе", - заявив Єнс Столтенберг. Він також додав, що країни НАТО зроблять все необхідне не лише для захисту східного флангу Альянсу, але й для стримування будь-якої агресії проти союзників.

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Підтримка НАТО України

Столтенберг наголосив, що у НАТО є плани на випадок непередбачуваних обставин. Хоча Україна не підпадає під дію статті 5 про колективну оборону як партнер, а не член НАТО, Альянс надає їй підтримку. "Більшість підтримки надають на двосторонній основі різні союзники - Сполучені Штати, Великобританія, Канада та інші. І я вітаю це. Зрештою, це допомога Україні в самозахисті. І це важливо, тому що це також чіткий сигнал Росії", - зазначив генсек Північноатлантичного альянсу.

Нагадаємо, що 12 січня НАТО і Росія вперше за два з половиною роки провели засідання, у центрі уваги якого була ситуація навколо України, загрозлива риторика РФ та питання європейської безпеки. РФ укотре представила свої пропозиції щодо питань безпеки, які включають вимогу до НАТО припинити прийом нових членів, зокрема, України. Втім, у НАТО цю вимогу знову відкинули, зазначивши, що лише Київ та 30 країн-членів Альянсу можуть вирішувати питання готовності України до вступу в НАТО.

10 січня у Женеві відбулись переговори США та РФ, на яких Москві та Вашингтону не вдалось досягнути прогресу в питанні заборони членства України в НАТО, на чому наполягає Росія. В Альянсі вважають, що Москва спеціально нагнітає ситуацію на кордонах з Україною, щоби загроза можливого вторгнення підштовхнула НАТО до поступок. У РФ підготовку до вторгнення заперечують.