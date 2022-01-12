Блінкен: США готові завдати великої економічної шкоди Росії

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба у вівторок, 11 січня, провів телефонну зустріч з державним секретарем США Ентоні Блінкеном.

Сторони обговорили підсумки американсько-російських переговорів, що відбулися в Женеві на початку тижня, і подальші кроки напередодні засідання Ради Росія-НАТО в Брюсселі і наступного засідання Постійної ради ОБСЄ у Відні, присвячених безпековим пропозиціям, які країнам Заходу висунула Росія.

Блінкен наголосив, що США продовжують підтримувати Україну і у випадку провалу дипломатичного вирішення конфлікту з Росією готові вдатись до економічних заходів. "Держсекратар повторив, що якщо Росія вибере шлях подальшого конфлікту, Сполучені Штати, наші союзники та партнери готові завдати великої економічної шкоди Росії та посилити присутність НАТО в прифронтових (прикордонних із Росією. - Ред.) державах Альянсу, а також збільшити оборонну допомогу Україні", - ідеться в заяві на сайті Держдепартаменту США.

Кулеба в своєму Twitter за результатами розмови підтвердив, що Україна та США залишаються єдиними у своєму прагненні дипломатичного вирішення конфлікту з Росією.

Блінкен наголосив на підтримці дипломатії як "єдиного відповідального шляху просування вперед" і запевнив, що "без України не буде жодних предметних дискусій щодо України" з Росією.

Переговори США з Росією

10 січня в Женеві відбулися переговори США та РФ з питань безпеки, на яких Москві та Вашингтону не вдалося досягнути прогресу. Росія наполягає на письмових гарантіях від НАТО не брати до Альянсу нові країни колишнього СРСР, зокрема й Україну. В Альянсі вважають, що Москва навмисно нагнітає ситуацію на кордонах з Україною, щоби загроза можливого вторгнення підштовхнула НАТО до поступок.

З осені РФ масово стягує війська до кордону з Україною, що, на думку розвідок Києва і Заходу, може свідчити про підготовку до вторгнення. Як припускав міністр оборони України Олексій Резніков, найімовірнішим часом для ескалації може бути кінець січня. США та Європейський Союз пригрозили РФ найжорсткішими санкціями у разі реалізації такого сценарію. У Кремлі підготовку до вторгнення заперечують та посилаються на військові навчання поблизу українських кордонів.