 Франція почала головувати в Раді ЄС, а Польща - в ОБСЄ | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 01.01.2022

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Новини

Франція почала головувати в Раді ЄС, а Польща - в ОБСЄ

Париж перейняв у Словенії головування у Раді Євросоюзу, а Варшава у Швеції - в Організації з безпеки та співробітництва у Європі.

Прапори Європейського Союзу

Головування в Раді ЄС та ОБСЄ відбувається на ротаційній основі

З суботи, 1 січня, Франція очолила законодавчий орган Європейського Союзу - Раду ЄС, перейнявши цю роль у Словенії. Водночас Польща з початку 2022 року стала головувати в Організації з безпеки та співробітництва у Європі (ОБСЄ), змінивши Швецію.

Франція у Раді ЄС

Париж головуватиме в Раді Євросоюзу протягом наступних шести місяців. Через це у новорічну ніч низка будівель по всій країні, включно з Єлисейським палацом та Ейфелевою вежею, підсвітили синім кольором - на честь прапора ЄС.

Франція хоче зосередитись на питаннях охорони довкілля та цифровізації, а також планує звертати особливу увагу на "європейський суверенітет", захист кордонів і питання оборони.

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Україна розраховує, що під час французького голосування в Раді ЄС її європейські прагнення будуть підтримані, а безпекова співпраця - поглиблена.

Польща в ОБСЄ

Варшава буде головувати в ОБСЄ протягом 2022 року. Очільником Організації на наступні 12 місяців став міністр закордонних справ Польщі Збігнєв Рау.

Київ сподівається, що під час польського головування будуть захищені принципи ОБСЄ щодо права держав обирати власне майбутнє.

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Нагадаємо, головування в Раді ЄС відбувається на ротаційній основі - кожні пів року одна з 27 держав Євросоюзу передає цю естафету наступниці. 

Головування в ОБСЄ також відбувається на ротаційній основі - щороку одна з 57 країн-учасниць передає естафету наступній. Міністр закордонних справ відповідної держави є чинним головою ОБСЄ.

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