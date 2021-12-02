Рада Євросоюзу затвердила допомогу Збройним силам України

Європейський Союз виділить 31 мільйон євро на підтримку Збройних сил України (ЗСУ) в рамках новітнього інструменту ЄС з підтримки миру - European Peace Facility (EPF). Рішення про це Рада Євросоюзу ухвалила в четвер, 2 грудня, повідомила її пресслужба.

Цього дня Рада ЄС ухвалила подібні рішення з підтримки військ трьох інших країн - Грузії (12,75 мільйона євро), Молдови (сім мільйонів євро) та Малі (30 мільйонів євро). Україна, Грузія й Молдова отримають цю допомогу протягом трьох років.

Євросоюз не постачатиме Україні зброю

"Ці заходи спрямовані на посилення спроможності країн-отримувачів у військових і оборонних питаннях з ціллю просування внутрішньої стійкості (до загроз і викликів. - Ред.) та миру", - зазначили у пресслужбі. Стосовно України, Грузії та Молдови ціллю ЄС є також посилення оперативної сумісності між військами цих країн і збройними силами держав Євросоюзу. Це допоможе їм також ефективніше брати участь у місіях і операціях в рамках Спільної безпекової та оборонної політики ЄС.

У Раді Євросоюзу зауважили, що умовою надання допомоги буде дотримання міжнародного права, зокрема, щодо прав людини та гуманітарних питань. Підтримка ЄС не передбачає надання летальної зброї, наголосили у пресслужбі.

У повідомленні уточнили, що цей 31 мільйон євро буде спрямовано, зокрема, на посилення здатності ЗСУ надавати "послуги цивільним особам під час криз або надзвичайних ситуацій". Серед іншого ЄС надасть Україні медичне обладнання, включно з польовими шпиталями, інженерне та логістичне обладнання, а також підтримку в питанні кібербезпеки.

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Нагадаємо, що ЄС затвердив European Peace Facility в березні цього року. Ціль цього фінансового інструменту - підтримка миру у світі, запобігання конфліктам та укріплення міжнародної безпеки.

Крім того, в ЄС обговорюють ініціативу створення тренувальної місії для ЗСУ з метою підтримки реформи професійної військової освіти. Як повідомляла DW, один із варіантів передбачає надсилання тренерів у рамках EPF.

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