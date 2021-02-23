 Євросоюз створив інструмент підтримки миру в інших країнах | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 22.03.2021

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Новини

Євросоюз створив інструмент підтримки миру в інших країнах

Євросоюз спрямує п'ять мільярдів євро на підтримку миру та оборони у країнах-партнерах. У рамках European Peace Facility ЄС надаватиме також озброєння. Скористатися підтримкою може будь-яка країна.

Рада ЄС

Будівля Ради ЄС у Брюсселі

Рада ЄС погодила новий фінансовий інструмент для підтримки миру в третіх країнах. З 2021 по 2027 рік на нього спрямують п'ять мільярдів євро. Рішення про створення European Peace Facility (EPF) ухвалили міністри закордонних справ на засіданні в Брюсселі в понеділок, 22 березня, повідомляє пресслужба Ради ЄС.

"Кінцевою метою EPF буде посилити здатність ЄС запобігати конфліктам, підтримувати мир і посилити міжнародну стабільність і безпеку", - зазначили у Раді ЄС. Там пояснили, що досягати цієї цілі будуть або підтримуючи миротворчі зусилля країн-партнерів, або "посилюючи спроможність їхніх збройних сил забезпечувати мир і безпеку на їхній державній території".

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Підтримка полягатиме, зокрема, в наданні озброєнь і товарів оборонного призначення. У ЄС обіцяють проводити ретельний аналіз ризиків і вживати запобіжних заходів.

EPF прийде на заміну подібному інструменту, дія якого поширювалася лише на Африку: African Peace Facility. Однак новий фонд не обмежуватиметься лише Африкою. Скористатися ним зможе будь-яка країна світу - але для цього потрібна буде згода Ради ЄС. Вносити пропозиції зможе як верховний представник ЄС із зовнішньої та безпекової політики Жозеп Боррель, так і національні столиці країн Євросоюзу. "Держави-члени ЄС зараз обговорюють пріоритетні регіони для дії, у відповідності до чинних стратегій ЄС і виходячи з потреб партнерів і безпекових викликів, з якими вони стикаються", - уточнили в пресслужбі.

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