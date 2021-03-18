 ЄС не потребує російської вакцини від коронавірусу ″Спутник V″ - єврокомісар | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 22.03.2021

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ЄС не потребує російської вакцини від коронавірусу "Спутник V" - єврокомісар

Євросоюз "абсолютно не потребує" російської вакцини від коронавірусу "Спутник V", заявив єврокомісар з питань внутрішнього ринку Тьєррі Бретон.

Ампула з вакциною Спутник V російського виробництва

Ампула з вакциною "Спутник V" російського виробництва

Європейський Союз зовсім не має потреби в російській вакцині від коронавірусу "Спутник V", заявив у неділю, 21 березня, в ефірі французького телеканалу TF1 єврокомісар з питань внутрішнього ринку Тьєррі Бретон.

"Нам абсолютно не потрібен "Спутник V", - заявив він. "Сьогодні ми, безумовно, маємо можливість доставити 300-350 мільйонів доз (вакцин західних виробників. - Ред.) до кінця червня, а значить, до 14 липня (День взяття Бастилії, національне свято Франції. - Ред.) ми зможемо досягнути колективного імунітету в Європі", - вважає Бретон.

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У ЄС готові допомогти Росії з виробництвом

Єврокомісар також висловив упевненість, що Євросоюз має допомогти РФ у виробництві вакцини в разі потреби, проте пріоритет, на його думку, треба віддати європейській продукції.

Тим часом виробники російської вакцини відреагували в Twitter на коментар посадовця. "Комісар Тьєррі Бретон явно упереджено ставиться до вакцини "Спутник V" тільки тому, що вона - російська", - йдеться в повідомленні. Виробники також зазначили, що їхня вакцина має кращі показники ефективності, ніж дозволені до використання в ЄС вакцини.

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  • Прибуття першої партії вакцини Спутник V в Болівію.

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  • Президент Індонезії Джоко Відодо робить щеплення вакциною Sinovac Biotech

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  • Ілон Маск демонструє депутатам Бундестагу Німеччини принтер для вакцин Curevac

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    CureVac: принтер для вакцин від Tesla

    Другу німецьку мРНК-вакцину, реєстрація якої очікується до літа, компанія CureVac з Тюбінгена вироблятиме й експортуватиме на світовий ринок в союзі з концерном Bayer. Але її можна буде виготовляти й прямо в клініках всюди і світі. Зразок мобільного принтера, створеного німецькою дочірньою фірмою Tesla Grohmann, Ілон Маск (в центрі) демонстрував у вересні 2020 року депутатам Бундестагу.

  • Завод компанії Sanofi у Франкфурті-на-Майні

    Якими вакцинами людству роблять щеплення від коронавірусу

    Sanofi: дві невдачі й допомога Євросоюзу

    Французька компанія Sanofi - один з найбільших в світі виробників вакцин. Але цього разу вона двічі зазнала невдачі: ані спільна розробка з британською GlaxoSmithKline, ані спроба створити власну мРНК-вакцину досі не дали бажаного результату. Аби допомогти забезпечити країни ЄС, її завод у Франкфурті-на-Майні (на знімку) випустить влітку 125 мільйонів доз вакцини компаній BioNTech і Pfizer.

  • Ампули з вакциною фірми Janssen, що належить Johnson&Johnson

    Якими вакцинами людству роблять щеплення від коронавірусу

    Johnson&Johnson: достатньо однієї дози

    Одним з шести виробників вакцин від коронавірусу, з якими ЄС уклав попередні договори про постачання, стала американська корпорація Johnson&Johnson. Її векторна вакцина передбачає тільки одне щеплення, а не два, і зберігається в звичайних холодильниках. Для ЄС, де реєстрація препарату очікується навесні, випускати її буде бельгійська дочірня фірма корпорації - Janssen.

    Автор: Андрій Гурков


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