ЄС не потребує російської вакцини від коронавірусу "Спутник V" - єврокомісар

Європейський Союз зовсім не має потреби в російській вакцині від коронавірусу "Спутник V", заявив у неділю, 21 березня, в ефірі французького телеканалу TF1 єврокомісар з питань внутрішнього ринку Тьєррі Бретон.

"Нам абсолютно не потрібен "Спутник V", - заявив він. "Сьогодні ми, безумовно, маємо можливість доставити 300-350 мільйонів доз (вакцин західних виробників. - Ред.) до кінця червня, а значить, до 14 липня (День взяття Бастилії, національне свято Франції. - Ред.) ми зможемо досягнути колективного імунітету в Європі", - вважає Бретон.

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У ЄС готові допомогти Росії з виробництвом

Єврокомісар також висловив упевненість, що Євросоюз має допомогти РФ у виробництві вакцини в разі потреби, проте пріоритет, на його думку, треба віддати європейській продукції.

Тим часом виробники російської вакцини відреагували в Twitter на коментар посадовця. "Комісар Тьєррі Бретон явно упереджено ставиться до вакцини "Спутник V" тільки тому, що вона - російська", - йдеться в повідомленні. Виробники також зазначили, що їхня вакцина має кращі показники ефективності, ніж дозволені до використання в ЄС вакцини.

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