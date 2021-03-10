Міністр охорони здоров'я Словаччини подав у відставку на тлі урядової кризи через "Спутник V"

Міністр охорони здоров'я Словаччини Марек Крайчі подав у відставку на тлі урядової кризи у країні, спричиненої укладенням прем'єр-міністром Ігорем Матовичем без узгодження з партнерами по правлячій коаліції договору з Росією про постачання російської вакцини від коронавірусу "Спутника V".

"На жаль, два молодші партнери по правлячій коаліції умовою збереження у складі уряду назвали мою відставку. Я не хочу, щоб це стало причиною для розвалу уряду, тому я залишаю посаду", - заявив Крайчі в п'ятницю, 12 березня, у коментарі журналістам, передає агентство dpa.

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Прем'єр Матович подякував Крайчі за роботу, назвавши його відставку "найбільш абсурдною в історії".

Урядова криза

Раніше президентка країни Зузана Чапутова і партнери Матовича по коаліції розкритикували прем'єра за те, що він домовився про постачання двох мільйонів доз вакцини з Москвою всупереч волі уряду країни, яка входить до Євросоюзу і НАТО, а також ще до реєстрації препарату в ЄС.

Наприклад, міністр закордонних справ Словаччини Іван Корчок назвав вакцину "Спутник V" "інструментом гібридної війни". А міністр економіки країни Ріхард Сулік, який очолює другу за кількістю депутатів коаліційну партію "Свобода і солідарність" (SaS), заявив, що уряд не може далі працювати в нинішній формі й потребує реорганізації. На його думку, Матович перетнув усі "червоні лінії".

На тлі кризи партнери по коаліції зажадали перестановок в уряді. Як нагадує агентство dpa, Марека Крайчі й раніше звинувачували у невдачах під час боротьби з епідемією коронавірусу у країні. Ця критика ще більше посилилася після того, як Крайчі разом з прем'єром Матовичем особисто зустріли в аеропорту партію російської вакцини.

Дипломатичний конфлікт з Україною

Пізніше до політичної кризи додався і дипломатичний конфлікт з Україною, винуватцем якого знову став глава словацького уряду. В інтерв'ю Radio Express 3 березня, відповідаючи на запитання ведучого про те, що він пообіцяв Росії за постачання вакцини, Матович жартома сказав: "Закарпатську Україну". Після цього прем'єр, утім, одразу додав, що нічого не обіцяв і Росія нічого у нього не просила, але необачне висловлювання словацького прем'єра обурило Київ. МЗС України у відповідь опублікувало ноту, в якій засудило слова Матовича. Після хвилі обурення з Києва за ці слова довелося вибачитися спочатку главі МЗС Словаччини Івану Корчку, а згодом і самому Матовичу.

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