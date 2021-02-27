В ЄС розпочали перевірку російської вакцини "Спутник V"

У Європейському Союзі розпочали перевірку російської вакцини "Спутник V". У четвер, 4 березня, Європейське агентство з лікарських засобів (ЄАЛЗ) оголосило про початок процедури послідовної експертизи реєстраційного досьє (rolling review) російської вакцини проти коронавірусу.

Експерти ЄАЛЗ оцінять ефективність вакцини "Спутник V". Рішення було ухвалено на основі результатів лабораторних і клінічних досліджень, проведених на дорослих. Згідно з дослідженнями, вакцина "Спутник V" стимулює утворення антитіл проти вірусу і може допомогти захистити від COVID-19.

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Невідомо, чи рекомендуватимуть дозвіл в ЄС

Попри початок цієї процедури, російський виробник поки не подав офіційної заявки до ЄАЛЗ з проханням про дозвіл на застосування вакцини "Спутник V" в ЄС, нагадує інформагенція dpa. Тож поки що неможливо передбачити, коли саме в ЄС зареєструють цю російську вакцину та чи станеться це взагалі. Зазначається, що російський виробник вказав ЄАЛЗ компанію R-Pharm Germany GmbH як свого партнера в ЄС.

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Натепер у ЄС схвалено три вакцини від коронавірусу: спільну розробку BioNTech/Pfizer, препарат компанії Moderna, а також вакцину компанії AstraZeneca, розроблену спільно з Оксфордським університетом. Очікується, що 11 березня ЄАЛЗ також рекомендуватиме затвердити вакцину американського виробника Johnson&Johnson. Остаточне рішення щодо затвердження ухвалює в таких випадках Єврокомосія, але це вважається радше формальністю.

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Водночас керівництво Російського фонду прямих інвестицій (РФПІ) пообіцяло в разі реєстрації цього препарату "забезпечити вакциною "Спутник V" 50 мільйонів жителів ЄС, починаючи з червня 2021 року".

Як повідомлялося, у лютому поточного року днями голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн (Ursula von der Leyen) висловила подив через російську стратегію пропонувати одночасно для різних країн постачання мільйонів доз російських вакцин від коронавірусу, в той час, коли в самій РФ ще не досягнуто достатніх темпів вакцинації власного населення.

Попри це застосування вакцини "Спутник V" схвалено в 42 країнах світу, зокрема й у двох країнах ЄС - Угорщині та Словаччині, котрі дозволили цей препарат, не чекаючи на рішення європейського регулятора, нагадує "Інтерфакс". Крім того, про постачання цієї вакцини з Росією домовилася Чехія.