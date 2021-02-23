У Німеччині хочуть допомогти Чехії з вакцинами від коронавірусу

Німецькі землі Саксонія, Баварія та Тюрингія хочуть допомогти Чехії з вакцинами проти коронавірусу. З наступного тижня, починаючи з понеділка, вони планують надати сусідній країні 15 тисяч доз вакцини, повідомив в неділю, 28 лютого, речник земельного уряду Саксонії Ральф Шрайбер (Ralph Schreiber), передає агентство dpa. Потім чеський уряд має ухвалювати рішення про їхній розподіл. Про яку саме вакцину від COVID-19 йдеться, не повідомляється.

Водночас міністр охорони здоров'я Тюрингії Гайке Вернер (Heike Werner) заявив, що ця німецька земля надасть кілька тисяч доз вакцини AstraZeneca з власних резервів, створених на випадок проблем з поставками. "Я думаю, що з огляду на трагедію альтернативі цьому заходу допомоги немає", - сказав він, передає агенція dpa.

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Наразі Чехія має найвищий рівень інфікування коронавірусом серед усіх країн Євросоюзу. У країні, де мешкає 10,7 мільйона людей, зафіксовано 1,2 мільйона випадків заражень. Загалом від хвороби померло понад 20 тисяч людей.

Чехія хоче вакцинувати "Спутником V"

На тлі високого рівня інфікування та проблем з отриманням вакцини чеський уряд вирішив застосовувати російську вакцину "Спутник V". Президент Чехії Мілош Земан повідомив, що після консультацій і згоди прем'єр-міністра країни Андрея Бабіша попросив про доставку вакцини російського президента Володимира Путіна.

Російська вакцина може надійти до Чехії найближчими днями, заявив Земан з посиланням на російське посольство. Він також додав, що було б добре, якби країна отримала й китайську вакцину Sinopharm, оскільки "вакцини не мають ідеології".

Ні "Спутник V", ані Sinopharm ще не мають дозволу на рівні ЄС від Європейського агентства з лікарських засобів, однак влада Чехії хоче отримати попереднє схвалення вакцини від чеського відповідного органу. І Бабіш, і Земан вже отримали щеплення вакциною Biontech/Pfizer.

Дивитись відео 04:53 Поділитись "Супутник V": чи можна довіряти російській вакцині від коронавірусу (15.10.2020) Відправити Facebook EMail Vkontakte Telegram Whatsapp Web Facebook Messenger Web Постійне посилання https://p.dw.com/p/3jxbb "Супутник V": чи можна довіряти російській вакцині від коронавірусу (15.10.2020)