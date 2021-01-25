COVID-19: Чехія закрила кордони для іноземців

До Чехії із суботи, 30 січня, заборонений в'їзд іноземцям, крім виняткових випадків. Про це повідомило міністерство закордонних справ країни напередодні.

Читайте також: Європейський карантин: де і як зупиняють пандемію

Винятки для іноземців стосуються ділових поїздок, важливих сімейних візитів, участі у церемоніях поховання та візитів до органів влади, які не можна відкладати.

Крім того, власники заміських будинків не зможуть приїжджати туди для відпочинку, але їм дозволяється звідти виїхати.

Ці обмеження поширюються на усі країни і є частиною низки нових обмежувальних заходів, спрямованих на обмеження поширення коронавірусу в Чехії.

Уряд Чехії вирішив запровадити нові обмеження з огляду на поширення нових варіантів коронавірусу. Зокрема, нещодавно у самій Чехії вперше підтвердили варіант коронавірусу, який вперше виявили у Великобританії.

За офіційними даними чеської влади, станом на 29 січня, в країні виявили 7937 нових випадків інфікування коронавірусом протягом 24 годин. Всього з початку пандемії коронавірусу у країні зафіксували більше 972,6 тисяч інфікувань та 16072 смертельні випадки.

Читайте також: У Чехії на знак протесту проти локдауну відкрилися бари й ресторани