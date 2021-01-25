 COVID-19: Чехія закрила кордони для іноземців | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 30.01.2021

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Новини

COVID-19: Чехія закрила кордони для іноземців

Серед винятків для в'їзду іноземців - ділові поїздки, важливі сімейні візити, участь у церемоніях поховання та візити до органів влади, які не можна відтермінувати.

Чехія заборонила в'їзд іноземцям, які не мають для цього суттєвих причин

Чехія заборонила в'їзд іноземцям, які не мають для цього суттєвих причин

До Чехії із суботи, 30 січня, заборонений в'їзд іноземцям, крім виняткових випадків. Про це повідомило міністерство закордонних справ країни напередодні.

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Винятки для іноземців стосуються ділових поїздок, важливих сімейних візитів, участі у церемоніях поховання та візитів до органів влади, які не можна відкладати.

Крім того, власники заміських будинків не зможуть приїжджати туди для відпочинку, але їм дозволяється звідти виїхати.

Ці обмеження поширюються на усі країни і є частиною низки нових обмежувальних заходів, спрямованих на обмеження поширення коронавірусу в Чехії.  

Уряд Чехії вирішив запровадити нові обмеження з огляду на поширення нових варіантів коронавірусу. Зокрема, нещодавно у самій Чехії вперше підтвердили варіант коронавірусу, який вперше виявили у Великобританії.

За офіційними даними чеської влади, станом на 29 січня, в країні виявили 7937 нових випадків інфікування коронавірусом протягом 24 годин. Всього з початку пандемії коронавірусу у країні зафіксували більше 972,6 тисяч інфікувань та 16072 смертельні випадки. 

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