У Чехії обмежать свободу пересування через спалах коронавірусу

Уряд Чехії різко обмежив свободу пересування людей по всій країні через значну кількість заражень мутованим коронавірусом. Про це в п'ятницю, 26 лютого, повідомив міністр внутрішніх справ Ян Хамачек, передає агенція dpa.

Обмеження діятимуть з 1 березня і триватимуть щонайменше три тижні. В цей період людям дозволять залишати райони, де вони проживають, лише у виняткових випадках. Серед них - поїздки на роботу, до лікаря, органів влади та до родичів, які потребуть піклування. Для цього люди повинні будуть показати відповідні докази. Прогулянки та заняття спортом у вільний час дозволятимуться лише у межах власного міста, а покупки - в межах свого району проживання.

Також уряд наказав жителям Чехії носити захисні маски на робочих місцях, де є багато людей, та на вулицях у населених пунктах. У країні закриті всі школи та магазини, які не продають товарів першої необхідності. Поліція та близько 5 тисяч солдатів проводитимуть випадкові перевірки.

Раніше того ж дня парламент Чехії знову продовжив надзвичайний стан на місяць, починаючи з 28 лютого. Між тим, з 2020 року в країні вже діє комендантська година, обмеження на збори, а ресторани залишаються закритими.

Раніше цього ж тижня прем'єр-міністр Андрій Бабіш попередив, що ситуація в лікарнях, зокрема у відділеннях реанімації, наблизиться до "повної катастрофи", якщо кількість заражень не почне зменшуватися.

Через це уряд у Празі погодився на переговори з Німеччиною і Польщею щодо транспортування до цих країн інфікованих на коронавірус людей, яким потрібне лікування у реанімаціях. У міністерстві охорони здоров'я Чехії уточнили, що це станеться лише тоді, коли це буде вкрай необхідно.

За минулу добу в країні підтвердили 14 457 нових заражень коронавірусом. Загальна кількість інфікувань у Чехії вже перевищує 1,2 мільйона, а кількість смертей через ускладнення, викликані цим вірусом, складає майже 20 тисяч. Всього ж у країні проживає близько 10,7 мільйона людей.

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