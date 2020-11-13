 Швеція упродовж року головуватиме в ОБСЄ | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 01.01.2021

Ми використовуємо файли Cookie, щоб надавати вам персоналізовану інформацію. Більше інформації - в Положеннях про захист персональних даних.

Більше інформації Ок
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Реклама

Новини

Швеція упродовж року головуватиме в ОБСЄ

Під час свого головування в ОБСЄ Швеція зосередиться на трьох напрямках - правах людини, демократії та верховенстві права, заявила глава МЗС країни.

Гофбурґ у Відні, де засідає постійна рада ОБСЄ

Гофбурґ у Відні, де засідає постійна рада ОБСЄ

Швеція у п'ятницю, 1 січня, розпочала річне головування в Організації з безпеки та співробітництва в Європі (ОБСЄ).

Стокгольм упродовж цього року ставить за мету зміцнення безпеки та демократії в Європі та сусідніх країнах. Основна увага має бути зосереджена на трьох питаннях: правх людини, демократії та верховенстві права, сказала міністерка закордонних справ Швеції Анн Лінде у відеозверненні, опублікованому напередодні у соцмережі Twitter.

"Ми сподіваємось, що 2021 рік стане роком, коли кожен матиме можливість вакцинуватися від COVID-19. Щоб можна було на повну силу повернутися до боротьби за демократію, рівність, свободу та права людей", - заявила глава МЗС Швеції, цитує інформагентство dpa.

У повідомленні на сайті ОБСЄ з нагоди початку головування Швеції зазначається, що Лінде серед пріоритетів Стокгольма упродовж року вказала також акцентування на "фундаментальних завданнях ОБСЄ: захист європейського безпекового порядку, відстоювання концепції ОБСЄ щодо всеосяжної безпеки та сприяння розв'язанню конфліктів у нашому регіоні". Вона пообіцяла 14 січня представити детальну програму головування Парламентській асамблеї ОБСЄ.   

"Наявні конфлікти та кризи на території країн-членів ОБСЄ, такі як ситуація, яку ми спостерігаємо в Білорусі, в Україні та навколо неї, а також посилення напруженості навколо Нагірного Карабаху вимагають постійної уваги нашої організації. Це, очевидно, буде на нашому порядку денному на початку року", - зазначила Анн Лінде.

Головування в ОБСЄ відбувається на ротаційній основі - щороку одна з 57 країн-учасниць передає естафету наступниці. Міністр закордонних справ відповідної держави є чинним головою ОБСЄ. До Швеції в ОБСЄ головувала Албанія, наступного року повноваження перейдуть до Польщі. 

Дивитись відео 02:37

Спостерігач ОБСЄ: Люди просто хотіли жити, але були вирвані з життя (14.11.2017)

DW.COM

Словаччина: питання України буде в ОБСЄ пріоритетом

З 1 січня ОБСЄ на один рік очолила Словаччина. Серед головних завдань головування - врегулювання конфлікту на Сході України.  

Також за темою

Aserbaidschan-Armenien | Konflikt in Berg-Karabach

Вірменія хоче прояснити статус Нагірного Карабаху 13.11.2020

Вірменія хоче відновити міжнародні переговори щодо майбутнього статусу Нагірного Карабаху в рамках Мінської групи ОБСЄ.

Berg-Karabach Konflikt

Алієв назвав умову припинення вогню в Нагірному Карабаху 30.09.2020

Бойові дії в Нагірному Карабаху припиняться, якщо війська Вірменії покинуть регіон, заявив президент країни Ільхам Алієв. Тим часом президент Вірменії звернувся до лідерів арабських країн.

UN-Sicherheitsrat verlängert Syrienhilfe eingeschränkt

Рада Безпеки ООН закликала до припинення вогню в Нагірному Карабасі 30.09.2020

Усі 15 держав Ради Безпеки ООН підписали заклик до Вірменії та Азербайджану припинити вогонь та повернутися за стіл переговорів.

Реклама

Докладно

Президент України Володимир Зеленський у залі Верховної Ради

2021-й - екватор влади Зеленського

2021 рік може стати роком великого переформатування української влади, вважає Сергій Руденко.  

Зображення однієї з ділянок Транcадріатичного газогону

Азербайджан розпочав комерційні поставки газу до Європи

Баку постачатиме до Європи щорічно до 10 мільярдів кубометрів газу.  

Ukraine DW App iOS Android Nachrichten App

Новинний додаток DW

Отримайте прямо зараз незалежні новини та інформацію про найважливіші теми на Вашому смартфоні, планшеті або годиннику Apple Watch.  

Сервіс

Контакт  

Розсилка  

RSS  

Мобільний Інтернет  