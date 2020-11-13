Швеція упродовж року головуватиме в ОБСЄ

Швеція у п'ятницю, 1 січня, розпочала річне головування в Організації з безпеки та співробітництва в Європі (ОБСЄ).

Стокгольм упродовж цього року ставить за мету зміцнення безпеки та демократії в Європі та сусідніх країнах. Основна увага має бути зосереджена на трьох питаннях: правх людини, демократії та верховенстві права, сказала міністерка закордонних справ Швеції Анн Лінде у відеозверненні, опублікованому напередодні у соцмережі Twitter.

"Ми сподіваємось, що 2021 рік стане роком, коли кожен матиме можливість вакцинуватися від COVID-19. Щоб можна було на повну силу повернутися до боротьби за демократію, рівність, свободу та права людей", - заявила глава МЗС Швеції, цитує інформагентство dpa.

У повідомленні на сайті ОБСЄ з нагоди початку головування Швеції зазначається, що Лінде серед пріоритетів Стокгольма упродовж року вказала також акцентування на "фундаментальних завданнях ОБСЄ: захист європейського безпекового порядку, відстоювання концепції ОБСЄ щодо всеосяжної безпеки та сприяння розв'язанню конфліктів у нашому регіоні". Вона пообіцяла 14 січня представити детальну програму головування Парламентській асамблеї ОБСЄ.

"Наявні конфлікти та кризи на території країн-членів ОБСЄ, такі як ситуація, яку ми спостерігаємо в Білорусі, в Україні та навколо неї, а також посилення напруженості навколо Нагірного Карабаху вимагають постійної уваги нашої організації. Це, очевидно, буде на нашому порядку денному на початку року", - зазначила Анн Лінде.

Головування в ОБСЄ відбувається на ротаційній основі - щороку одна з 57 країн-учасниць передає естафету наступниці. Міністр закордонних справ відповідної держави є чинним головою ОБСЄ. До Швеції в ОБСЄ головувала Албанія, наступного року повноваження перейдуть до Польщі.