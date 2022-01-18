Канада направила в Україну військових з елітного підрозділу - ЗМІ

Влада Канади направила в Україну невеликий контингент військових з Канадського полку спеціальних операцій (CSOR), що є елітним підрозділом збройних сил країни. Про це повідомив у понеділок, 17 січня, канадський телеканал Global News із посиланням на джерела в уряді.

Як вказує ЗМІ, присутність канадських спецпризначенців є частиною заходів союзників НАТО по стримуванню російської агресії щодо України.

"Також підрозділ отримав завдання допомогти розробити плани евакуації канадського дипломатичного персоналу в разі повномасштабного вторгнення", - йдеться у матеріалі.

Мета відправки військових - не тренування

Втім, уряд Канади та зройні сили країни на запит Global News офіційно не підтвердили присутність спецпизначенців в Україні. Речниця CSOR Ембер Біно лише зазначила, що CSOR є "частиною ширших зусиль збройних сил Канади щодо підтримки України". Біно наголосила, що CSOR працює в Україні ще з 2020 року та ділиться досвідом з українськими військовими. Водночас джерела повідомили Global News, що метою контингенту CSOR, який вирушив до України приблизно 9 січня, є не тренування.

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ЗМІ пише, що з 2014 року Канада постійно підтримує Київ у протистоянні з Росією. За даними канадського уряду, Оттава виділила Україні близько 700 мільйонів доларів з січня 2014 року, включно з наданням нелетальної військової техніки та відправкою військовослужбовців збройних сил Канади для підготовки українських силовиків.

Безрезультатна серія переговорів

Розгортання CSOR відбулося на тлі відсутності прогресу дипломатії щодо запобігання нової агресії РФ проти України. Минулого тижні відбулася серія переговорів високих представників Росії, США та НАТО щодо питання безпеки в Європі. Зокрема, обговорювалась вимога Москви письмових гарантій від НАТО не включати до Альянсу нові країни, зокрема, й Україну. Утім, сторонам не вдалося досягти помітного прогресу. Заступник міністра закордонних справ Росії Сергій Рябков назвав переговори "тупиковими".

США та їхні союзники з Північноатлантичного альянсу заявили, що двері НАТО й надалі залишаться відчиненими для нових членів, а Росія не може мати права вето в цьому питанні.