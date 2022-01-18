Лондон поставить Україні оборонне озброєння для захисту від РФ

Великобританія поставить Україні легкі протитанкові оборонні системи озброєнь, заявив міністр оборони Сполученого Королівства Бен Воллес у Палаті громад британського парламенту у понеділок, 17 січня.

При цьому він вказав на все більш загрозливу поведінку Росії. "На початковому етапі невелика кількість британських військових проведуть інструктаж із застосування озброєнь, а потім повернуться до Великобританії”, - повідомив Воллес. Він наголосив, що ці озброєння "не є стратегічною зброєю і не є загрозою для Росії", а "призначені для використання з метою самооборони".

Водночас Воллес запросив свого російського колегу Сергія Шойгу найближчими тижнями відвідати Лондон, аби обговорити кризу.

Своєю чергою міністр оборони України Олексій Резніков вже подякував Великобританії за рішення надати Україні озброєння. "Україна високо цінує рішення Великобританії надати новий безпековий пакет з легкими протитанковими збройними системами захисту! Дякуємо нашому другові Бену Воллесу за чудовий виступ у британському парламенті", - написав він у Twitter.

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Нарощування військ Росією біля українськх кордонів

Захід та Україна вже кілька місяців звинувачують Росію у стягуванні понад сотні тисяч військовослужбовців та техніки до українського кордону. Вони підозрюють Москву в підготовці до нового вторгнення в Україну. Росія стверджує, що не має таких намірів, і своєю чергою звинувачує НАТО в озброєнні України та проведенні маневрів біля російських кордонів.

Наприкінці грудня РФ виступила з вимогами "гарантій безпеки" від США та НАТО. Зокрема, РФ зажадала скорочення американських військ та озброєнь у Європі, відмови від подальшого розширення НАТО на схід.

Серія переговорів, що відбулася в Женеві, Брюсселі та Відні минулого тижня, закінчилася без помітного прогресу. США та їхні союзники з Північноатлантичного альянсу заявили, що двері НАТО й надалі залишаться відчиненими для нових членів, а Росія не може мати права вето в цьому питанні.