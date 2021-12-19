Резніков: Україна потребує наступального озброєння від партнерів

Міністр оборони України Олексій Резніков вважає, що Київ потребує допомоги партнерів у вигляді не лише оборонного озброєння, а й наступального у зв'язку із загрозою повномасштабного вторгнення Росії. Про це він сказав після зустрічі з міністеркою оборони Данії Тріне Брамсен в суботу, 18 грудня.

"Чергова стурбованість не працює щодо Кремля, який відкрито оголосив ультиматум країнам НАТО. Якщо уряд Данії, розуміючи це, буде займати жорстку позицію і вести комунікацію з партнерами, в тому числі з країн Альянсу та ЄС, і буде реальна допомога озброєнням, технологіями для України, це зупинить агресора і він не піде у наступ. Озброєнням, маю на увазі, не лише захисного характеру, а й наступального", - цитує Резнікова пресслужба Міноборони України.

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За його словами, якщо в Кремлі будуть розуміти, що ціна наступу для них буде непомірною, вони на нього не наважаться. "Це і економічні санкції, політичні, фінансові санкції і головне - допомога зброєю Збройним силам України", - зазначив міністр. Резніков уточнив, що Україні, зокрема, потрібна засоби радіоелектронної боротьби та розвідка, протиракетні комплекси, кіберзахист, посилення флоту.

При цьому міністр наголосив, що захищатися Україна буде сама і не просить партнерів це робити за неї.

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Безпілотники Bayraktar в Україні

Також Резніков зазначив, що в Україні нині будується завод з виробництва турецьких безпілотних літальних апаратів Bayrаktar із застосування українських двигунів. При цьому міністр нагадав про нині єдиний випадок застосування Bayraktar на Донбасі- 26 жовтня, коли було знищено заборонену Мінськими угодами артилерійську установку російських сепаратистів. "Наслідки: за даними розвідки, сьогодні відмовляються підписувати контракт в ОРДЛО на служіння на таких артилерійських установках, розуміючи загрози", - повідомив Резніков. При цьому він наголосив, що українські військові не порушують Мінських угод і не атакують.

Резніков: Політика не провокування РФ не працює

Окрім цього Резніков зауважив, що в інтересах загальносвітової безпеки "направити дуже чіткий і зрозумілий сигнал Кремлю, що питання вступу та приєднання до НАТО - це внутрішнє питання самого Альянсу та тих країн, які мають бажання туди приєднатися".

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Він нагадав, що рішенням Бухарестського саміту 2008 року офіційно сказано, що Грузія та Україна мають відкриті двері для вступу в НАТО. "Цікаво подивитися в очі керівникам країн Альянсу, чи вистачить їм мужності змінити рішення саміту 2008 року", - наголосив міністр. При цьому, за словами Резнікова, політика не провокування Росії не працює, а тільки погіршує ситуацію.

Нагадаємо, за даними західної та української розвідок, скупчення російських військ може свідчити про підготовку Росії до вторгнення в Україну вже цієї зими. 16 грудня генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг після переговорів із президентом України Володимиром Зеленським у Брюсселі заявив, що, за даними Альянсу, Росія продовжує нарощувати війська на кордоні з Україною.