Генсек НАТО попередив Росію про серйозні наслідки нової агресії проти України

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Подальша агресія проти України матиме серйозні наслідки для Росії, застеріг генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг та закликав РФ повернутися до дипломатії.
Генеральний секретар Організації Північноатлантичного договору (НАТО) Єнс Столтенберг попередив Російську Федерацію про серйозні наслідки у разі нової агресії щодо України. Таку заяву він зробив на пресконференції в Брюсселі у четвер, 16 грудня, після переговорів із президентом України Володимиром Зеленським.
"Ми закликаємо Росію повернутися до дипломатії, знизити напруженість та поважати суверенітет і територіальну цілісність України. Будь-яка подальша агресія проти України матиме серйозні наслідки та високу ціну", - цитує Столтенберга агенція "Інтерфакс-Україна".
Також він зазначив, що обговорив із Зеленським суттєве нарощування військового потенціалу Росії навколо України десятками тисяч військових, що перебувають у бойовій готовності. "Ми не бачимо жодних ознак того, що це нарощування зупиняється або сповільнюється. Навпаки - воно продовжується. Це нарощування не має підстав, воно провокаційне, воно дестабілізує та підриває безпеку в Європі", - додав Столтенберг.
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Водночас, за його словами, НАТО продовжить домагатися кращих відносин і діалогу з Росією. "Ми готові обговорити широкий спектр питань, які можуть зменшити ризик інцидентів чи навіть воєнного конфлікту в Європі", зазначив Столтенберг.
Також він наголосив, що незважаючи на готовність до діалогу, у НАТО не готові йти на компроміси щодо низки принципових питань. Зокрема, щодо дотримання суверенітету та територіальної цілісності всіх країн у Європі, в тому числі України.
Говорячи про право країн претендувати на членство в НАТО, Столтенберг заявив, що "компроміси неможливі відповідно до принципу, згідно з яким країни самі обирають свій шлях". Раніше МЗС Росії опублікувало вимогу до Альянсу "офіційно дезавуювати рішення Бухарестського саміту НАТО 2008 року" щодо можливості майбутнього членства України і Грузії.
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За даними західної та української розвідок, скупчення російських військ може свідчити про підготовку Росії до вторгнення в Україну вже цієї зими. Як зазначив нещодавно міністр оборони України Олексій Резніков, найімовірнішим часом для ескалації з боку Росії може бути кінець січня. Він припустив, що кількість російських військ може зрости до 175 тисяч.
Про таку кількість військових РФ, яких можуть задіяти для ескалації, повідомляли і американські ЗМІ з посиланням на дані розвідки США. У Кремлі всі звинувачення в підготовці можливого вторгнення відкидають. На пресконференції 8 грудня Володимира Путіна спитали, чи збирається РФ нападати на Україну. Президент РФ назвав це питання "провокаційним" та заявив, що Росія проводить "миролюбну" зовнішню політику, але має право забезпечувати свою безпеку у середньостроковій та віддаленій перспективі.