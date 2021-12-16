Генсек НАТО попередив Росію про серйозні наслідки нової агресії проти України

Генеральний секретар Організації Північноатлантичного договору (НАТО) Єнс Столтенберг попередив Російську Федерацію про серйозні наслідки у разі нової агресії щодо України. Таку заяву він зробив на пресконференції в Брюсселі у четвер, 16 грудня, після переговорів із президентом України Володимиром Зеленським.

"Ми закликаємо Росію повернутися до дипломатії, знизити напруженість та поважати суверенітет і територіальну цілісність України. Будь-яка подальша агресія проти України матиме серйозні наслідки та високу ціну", - цитує Столтенберга агенція "Інтерфакс-Україна".

Також він зазначив, що обговорив із Зеленським суттєве нарощування військового потенціалу Росії навколо України десятками тисяч військових, що перебувають у бойовій готовності. "Ми не бачимо жодних ознак того, що це нарощування зупиняється або сповільнюється. Навпаки - воно продовжується. Це нарощування не має підстав, воно провокаційне, воно дестабілізує та підриває безпеку в Європі", - додав Столтенберг.

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НАТО продовжить домагатися діалогу з Росією

Водночас, за його словами, НАТО продовжить домагатися кращих відносин і діалогу з Росією. "Ми готові обговорити широкий спектр питань, які можуть зменшити ризик інцидентів чи навіть воєнного конфлікту в Європі", зазначив Столтенберг.

Також він наголосив, що незважаючи на готовність до діалогу, у НАТО не готові йти на компроміси щодо низки принципових питань. Зокрема, щодо дотримання суверенітету та територіальної цілісності всіх країн у Європі, в тому числі України.

Говорячи про право країн претендувати на членство в НАТО, Столтенберг заявив, що "компроміси неможливі відповідно до принципу, згідно з яким країни самі обирають свій шлях". Раніше МЗС Росії опублікувало вимогу до Альянсу "офіційно дезавуювати рішення Бухарестського саміту НАТО 2008 року" щодо можливості майбутнього членства України і Грузії.

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Скупчення військ РФ біля українських кордонів

За даними західної та української розвідок, скупчення російських військ може свідчити про підготовку Росії до вторгнення в Україну вже цієї зими. Як зазначив нещодавно міністр оборони України Олексій Резніков, найімовірнішим часом для ескалації з боку Росії може бути кінець січня. Він припустив, що кількість російських військ може зрости до 175 тисяч.

Про таку кількість військових РФ, яких можуть задіяти для ескалації, повідомляли і американські ЗМІ з посиланням на дані розвідки США. У Кремлі всі звинувачення в підготовці можливого вторгнення відкидають. На пресконференції 8 грудня Володимира Путіна спитали, чи збирається РФ нападати на Україну. Президент РФ назвав це питання "провокаційним" та заявив, що Росія проводить "миролюбну" зовнішню політику, але має право забезпечувати свою безпеку у середньостроковій та віддаленій перспективі.