У НАТО відхилили вимогу РФ відкинути перспективу членства України в Альянсі

Генеральний секретар Північноатлантичного альянсу (НАТО) Єнс Столтенберг увечері п'ятниці, 10 грудня відхилив вимогу Росії відкинути перспективу приєднання України до Альянсу.

Рішення щодо відносин НАТО з Україною ухвалюватимуть лише члени Альянсу та Київ і ніхто інший, наголосив Столтенберг. "Ми не можемо погодитися з тим, що Росія намагається відновити систему, де такі великі держави, як Росія, мають сфери впливу, де вони можуть контролювати або вирішувати, що можуть робити інші держави", - зазначив генсек організації.

За його словами, в Альянсі готові обговорювати з РФ теми, що викликають в Москві тривогу, але "компроміси неможливі щодо права країн самостійно обирати свій шлях".

В Москві вимагають офіційних гарантій

Напередодні МЗС Росії опублікувало вимогу до Альянсу "офіційно дезавуювати рішення Бухарестського саміту НАТО 2008 року" щодо можливості майбутнього членства України і Грузії. Як ідеться у заяві, опублікованій на сайті російського зовнішньополітичного відомства 10 грудня, це відповідало би "корінним інтересам європейської безпеки", оскільки перспектива прийняття України та Грузії, на переконання Москви, суперечить зобов'язанню країн ОБСЄ "не зміцнювати свою безпеку за рахунок безпеки інших".

МЗС РФ також закликає НАТО відреагувати на висунуті Кремлем "пропозиції щодо зниження напруженості в Європі". Серед них - відведення районів оперативних навчань на узгоджену відстань від лінії зіткнення Росія-НАТО та відновлення регулярного діалогу між оборонними відомствами за лінією Росія-США та Росія-НАТО.

Раніше Єнс Столтенберг вже неодноразово заявляв, що Росія не має права визначати відносини України з Альянсом. Як повідомлялось, у 2008 році на саміті в Бухаресті країни НАТО зафіксували перспективу членства України та Грузії в організації. Наступним кроком мав стати план дій щодо членства (ПДЧ), який Україні досі не надали. Наразі Україна має особливий статус співпраці з НАТО - партнер із розширеними можливостями (Enhanced Opportunities Partner - EOP).

Саміт Путіна та Байдена

Нагадаємо, що 7 грудня відбувся віртуальний саміт лідерів РФ та США, на якому обговорювалася загроза ймовірної ескалації на українсько-російському кордоні. Після переговорів у Білому домі заявили, що Байден попередив Путіна про "сильні економічні та інші заходи" у разі військової ескалації. Водночас у Кремлі закинули НАТО спроби "освоєння української території" та нарощування військового потенціалу біля російських кордонів. Вимогою Путіна було надання юридичних гарантій, що виключають розширення НАТО у східному напрямку. Байден не взяв на себе відповідних зобов'язань, зазначили у Білому домі.

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