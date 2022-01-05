США та Німеччина не можуть дійти згоди щодо озброєння Україні в разі агресії РФ

США і Німеччина не мають спільної думки щодо постачання Україні озброєння в разі вторгнення Росії, повідомляє агенція dpa у п'ятницю, 5 січня. Після зустрічі у Вашингтоні з держсекретарем США Ентоні Блінкеном, міністерка закордонних справ ФРН Анналена Бербок (Annalena Baerbock), заявила, що німецький уряд не розглядатиме експорт зброї, але продовжить підтримувати іншими шляхами, наприклад, будуючи військові шпиталі.

Блінкен натомість запевнив, що США і далі продовжуватимуть постачати Україні оборонну зброю. Вашингтон навіть готовий надати її більше ніж планувалось у разі російського вторгнення.

Очільниця ж німецького зовнішньополітичного відомства заявила на спільному брифінгу, що наразі альтернативи політичному вирішенню конфлікту немає, і російський уряд має про це знати.

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США і Німеччина: агресія Росії матиме наслідки

Втім США і Німеччина одностайні у питанні підтримки України на тлі загрози можливого російського вторгнення на її територію. "Дії Росії мають чітку ціну", - заявила Бербок. Чергове порушення українського суверенітету матиме "тяжкі наслідки" для Росії, зазначила вона.

Блінкен своєю чергою підкреслив, що обидві країни розглядають дії Росії щодо України як виклик миру і стабільності в Європі і пообіцяв відповісти РФ жорсткими економічними санкціями у разі військової ескалації. Він додав, що мова йде не лише про Берлін і Вашингтон, а й про "колективну позицію багатьох країн, союзників і партнерів, які об'єдналися в різні групи".

При цьому, держсекретар США зазначив: для досягнення прогресу у вирішенні питань із Росією необхідна деескалація ситуації з Україною.

"Реальне питання полягає в тому, чи серйозно Росія налаштована на дипломатичні зусилля та деескалацію. Важливо, щоб розпочалися ці переговори", - зазначив Ентоні Блінкен. На його переконання важко досягти прогресу в будь-яких із сфер в умовах, "коли спостерігається ескалація та погрози з дулом, приставленим до скроні України".

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Газопровід "Північний потік-2" може стати платою за агресію РФ

У разі агресії РФ "Північний потік-2" має бути зупинений - Блінкен

Окрім того, держсекретар США закликав Німеччину зупинити реалізацію проєкту "Північний потік-2", якщо Росія вторгнеться в Україну, повідомляє агенція AFP. "На нашу думку, важко уявити, що газ піде цим трубопроводом, що він почав працювати, якщо Росія знову почне агресію щодо України", – заявив Блінкен.

Зазначимо, що газопровід "Північний потік-2" добудований, проте досі не запущений в експлуатацію через призупинення процесу його сертифікації.

За даними західної та української розвідок, скупчення російських військ може свідчити про підготовку РФ до вторгнення в Україну вже цієї зими. Як зазначив міністр оборони України Олексій Резніков, найімовірнішим часом для ескалації з боку Росії може бути кінець січня.

За оцінками аналітиків з розслідувальної групи Conflict Intelligence Team (CIT), опублікованими 30 грудня, Росія не припиняє стягувати війська до кордону з Україною. За їхніми даними, на кордоні збільшуються вже виявлені табори, виникають нові, а склад техніки, яка перекидається, розширюється.