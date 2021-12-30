Віцеканцлер ФРН не виключив зупинки "Північного потоку-2"

Віцеканцлер ФРН, федеральний міністр економіки та захисту клімату Роберт Габек (Robert Habeck) підтримав рішення федерального уряду не втручатися у питання про затвердження суперечливого газопроводу "Північний потік-2" ("ПП-2") і розглядати його виключно в юридичній площині. Проте він не виключив можливості зупинення проєкту залежно від розвитку конфлікту навколо України. "Ми правова держава, і дозволи видаються відповідно до закону", - заявив Габек в ефірі німецького телеканалу ZDF у середу, 29 грудня.

Раніше Роберт Габек заявляв, що вважає "Північний потік-2" геополітичною помилкою

"Політика має бути зосереджена на політичних питаннях та їх необхідно аналізувати з погляду зовнішньої політики та геополітики. Це означає, що з огляду на ситуацію на сході України та нарощування там російських військ доведеться ухвалювати політичні рішення, які санкції можуть бути застосовані у разі виникнення нового гострого конфлікту", - наголосив він.

За словами Габека, будівництво газогону може відволікти увагу Заходу від України як країни-транзитера газу. Цьому потрібно протидіяти, підтримуючи перехід Києва на відновлювані джерела енергії, сказав він, додавши, що міністерство, яке він очолює, виділить на це 150 мільйонів євро.

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Депутат від Зелених вважає проект неправильним

Водночас депутат фракції "Союз-90"/"Зелені" та член комітету Бундестагу із зовнішньої політики Омід Нуріпур (Omid Nouripour), як і раніше, вважає "Північний потік-2" неправильним рішенням, але вже не бачить жодних можливостей у політичній площині для зупинення проєкту. Його партія завжди виступала проти трубопроводу, сказав він в інтерв'ю німецькій газеті Passauer Neue Presse, опублікованому у четвер, 30 грудня.

"Основні політичні рішення, на жаль, уже були ухвалені в минулі роки, - сказав політик. - Якщо експлуатація газопроводу врешті буде сумісна з законом, я не бачу особливих можливостей йому перешкоджати, навіть незважаючи на те, що я все ще вважаю проєкт неправильним".

Росія оголосила про готовність "ПП-2" до роботи

Газогін "Північний потік-2", призначений для транспортування російського газу до Європи по дну Балтійського моря, готовий до введення в експлуатацію, заявив напередодні голова правління російського газового монополіста "Газпром" Олексій Міллер. За словами Міллера, 29 грудня "Газпром" завершив заповнення газом другої нитки газогону.

Раніше віцепрем'єр РФ Олександр Новак повідомив, що Росія очікує на сертифікацію "Північного потоку - 2" у першій половині 2022 року.

Сертифікація "Північного потоку-2" може затягнутися

Тим часом у середині грудня голова Федерального агентства з мереж (BNetzA) у Бонні Йохен Гоман (Jochen Homann) заявив, що у перші шість місяців 2022 року остаточного рішення щодо сертифікації "ПП-2" ухвалено не буде. Агентство призупинило процес сертифікації нового газопроводу в листопаді до моменту створення дочірньої компанії Nord Stream 2 AG у Німеччині та передачі їй основних активів і кадрових ресурсів.

За оцінками німецького регулятора, процес сертифікації ймовірно затягнеться до другої половини 2022 року. Міністерка закордонних справ Німеччини Анналена Бербок (Annalena Baerbock) заявляла, що в разі подальшої ескалації Росією агресії щодо України газогін не може бути підключений до мережі.

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"Північний потік-2" розцінюється в Україні та низці інших європейських країн як геополітичний проєкт, що несе політичну та економічну загрозу. У німецькому уряді постійно наголошують, що виступають за збереження за Україною статусу транзитера російського газу до Європи й не дозволять Росії використовувати газ як зброю.