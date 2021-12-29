"Газпром": Обидві нитки "Північного потоку-2" повністю готові до експлуатації

Російський газовий монополіст "Газпром" у середу, 29 грудня, завершив заповнення газом другої нитки газопроводу "Північний потік-2". Таким чином, обидві нитки газогону готові до експлуатації, повідомив голова правління "Газпрому" Олексій Міллер під час наради з президентом РФ Володимиром Путіним.

"Сьогодні о 12 годині 58 хвилин за московським часом "Газпром" завершив заповнення газом другої нитки газопроводу "Північний потік-2". Тепер і перша, і друга нитки газогону знаходяться під робочим тиском та повністю готові до експлуатації", - цитує Міллера пресслужба Кремля.

Путін: надходження газу з "ПП-2" вплине на ціну газу

Своєю чергою Путін зауважив, що надходження газу з "Північного потоку-2", як тільки його роботу дозволить Німеччина, відразу вплине на ціну газу.

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"Це, безумовно, відразу ж вплине і на ціну на ринку, на споті, і всі споживачі тих країн, які споживають російський газ, це відразу відчують на собі. У тому числі це стосується і учасників економічної діяльності та домогосподарств. І навіть для тієї ж України це вплине на зниження ціни", - цитує Путіна агентство "Інтерфакс".

За його словами, нині значний обсяг газу російського походження Україна бере за цінами європейського ринку - тисяча доларів і більше за тисячу кубометрів. Путін наголосив, що Україна "з політичних міркувань, на жаль, відмовляється безпосередньо брати російський газ, і змушена брати за такими високими цінами".

Також президент РФ заявив, що тепер все залежить від споживачів у Європі та ФРН. "Як тільки вони ухвалять рішення про початок роботи, до Європи відразу почнуть надходити великі додаткові обсяги російського газу", - зазначив Путін.

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РФ розраховує на сертифікацію "ПП-2"

Росія розраховує на завершення сертифікації "Північного потоку-2" до кінця першого півріччя 2022 року, повідомив віце-прем'єр РФ Олександр Новак у середу в інтерв'ю "РБК". На його думку, постачання газу може початися і набагато раніше, "якщо колеги будуть в цьому зацікавлені і зроблять сертифікацію швидше". Новак висловив сподівання, що Європейський Союз не висуватиме нових вимог до газопроводу і газ ним поставлятиметься в європейські країни.

Нагадаємо, що в середині листопада німецьке Федеральне агентство з мереж (BNetzA) призупинило сертифікацію "Північного потоку-2" до моменту створення дочірньої компанії Nord Stream 2 AG у Німеччині та передачі їй основних активів і кадрових ресурсів.

За оцінками німецького регулятора, процес сертифікації ймовірно затягнеться до другої половини 2022 року. В свою чергу міністерка закордонних справ Німеччини Анналена Бербок (Annalena Baerbock) заявляла, що в разі подальшої ескалації Росією агресії щодо України газогін не може бути підключений до мережі.

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