Блінкен обговорив ситуацію довкола України з "Бухарестською дев'яткою" та Туреччиною

Держсекретар США Ентоні Блінкен у понеділок, 3 січня під час телефонної розмови з представниками "Бухарестської дев'ятки" обговорив тему присутності військ Росії поблизу кордону з Україною та необхідність єдиної позиції НАТО щодо української кризи, повідомляє пресслужба Державного департаменту США.

"Держсекретар і міністри закордонних справ ("Бухарестської дев'ятки". - Ред.) обговорили дестабілізаційне нарощування військової могутності РФ уздовж українського кордону, а також необхідність єдиної, відкритої та рішучої позиції НАТО для колективної оборони союзників та співпраці з питань, що викликають загальне занепокоєння", - йдеться у заяві речника Держдепу Неда Прайса.

Там також зазначається, що Блінкен наголосив на відданості США тісним консультаціям та координації з усіма трансатлантичними союзниками та партнерами щодо досягнення деескалації навколо України "за допомогою стримування, оборони та діалогу".

До складу "Бухарестської дев'ятки" входять Румунія, Болгарія, Чехія, Угорщина, Словаччина, Польща, Естонія, Латвія та Литва.

Розмова Блінкена з Чавушоглу

Цього ж дня напередодні Блінкен згадав про Україну і під час телефонних переговорів із міністром закордонних справ Туреччини Мевлютом Чавушоглу. Вони зокрема обговорили важливість продовження координації щодо загрози російської ескалації в Україні, йдеться у пресрелізі на сайті Держдепу.

Нагадаємо, що напередодні у розмові з лідером України Володимиром Зеленським президент США Джо Байден запевнив про готовність Вашингтона та союзників дати рішучу відповідь на можливу агресію Росії. Він також наголосив на прихильності принципу "нічого про Україну без України".

Водночас президент Зеленський зазначив, що проведення першої міжнародної розмови в новому році саме з Байденом доводить "особливий характер" двосторонніх відносин. Також він додав, що у розмові йшлося про спільні дії України, США та партнерів щодо збереження миру в Європі, недопущення подальшої ескалації, українських реформ та деолігархізації. Зеленський наголосив, що цінує "непохитну підтримку України".