 ″Бухарестська дев′ятка″ запевнила у підтримці євроатлантичних прагнень України | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 11.05.2021

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Новини

"Бухарестська дев'ятка" запевнила у підтримці євроатлантичних прагнень України

На саміті "Бухарестської дев'ятки" президенти країн-членів НАТО зі Східної Європи запевнили, що підтримуватимуть курс Грузії, України та Молдови на вступ до НАТО. Вони також засудили дії Росії в Чехії.

Президент Румунії Клаус Йоганніс (на фото) співголовував на саміті Бухарестської дев'ятки

Президент Румунії Клаус Йоганніс (на фото) співголовував на саміті "Бухарестської дев'ятки" разом з президентом Польщі Анджеєм Дудою

Президенти дев'яти країн-членів НАТО зі Східної Європи у спільній заяві за підсумками віртуального саміту, що відбувся у понеділок, 10 травня, висловили готовність до продовження діалогу та безпекової співпраці з сусідніми державами. "Ми підтверджуємо нашу незмінну підтримку незалежності, суверенітету та територіальної цілісності Грузії, України та Республіки Молдова у їхніх міжнародно визнаних кордонах", - наголошується у заключній заяві. Вони також запевнили у подальшій підтримці зі свого боку європейських та євроатлантичних прагнень цих держав.

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Президенти країн "Бухарестської дев'ятки" - Румунії, Польщі, Чехії, Словаччини, Угорщини, Болгарії, Естонії, Латвії та Литви - у заяві також вказали, що агресивні дії з боку Росії, включаючи нещодавню ескалацію у Чорному морі, біля кордонів України та незаконно анескованому Криму, а також агресивні гібридні дії Москви продовжують становити загрозу для євроатлантичної безпеки та кидають виклик міжнародному порядку, що базується на певних правилах.

Президенти також засудили "акти саботажу" з боку РФ на території держав НАТО, маючи на увазі вибухи на військових складах у Чехії, а також висловили занепокоєння щодо ймовірності таких же дій Москви у Болгарії.

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Участь у саміті взяли також президент США Джо Байден та генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг. Байден у своєму виступі наголосив на відданості його адміністрації посиленню трансатлантичних відносин. Він також запевнив у прагненні тіснішої співпраці з союзниками по НАТО у Східній Європі, у регіонах Балтійського і Чорного моря, та наголосив на важливості посилення можливостей НАТО зі стримування та оборони.

На пресконференції за підсумками саміту президент Польщі Анджей Дуда, який співголовував на форумі разом з президентом Румунії Клаусом Йоганнісом, зазначив, що присутність Джо Байдена на саміті була "дуже важливою" для нього, оскільки свідчить, що "євроатлантичний союз живий".

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